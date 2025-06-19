台東中央市場及觀光夜市 入選傳統市集升級計畫

台東中央市場。（記者黃明堂攝）

2025/06/19 17:22

〔記者黃明堂／台東報導〕經濟部辦理「推動傳統市集攤鋪疫後強化產業體質升級轉型計畫」，台東縣府提案申請觀光夜市與中央市場兩項升級計畫獲遴選通過。

縣政府表示，「傳統市集美學升級暨攤鋪優化輔導計畫」全國共遴選30處市集入選，台東縣提報之台東市觀光夜市成功獲選，預計輔導5攤舖進行環境與設備優化，核定輔導經費為200萬元，將在輔導團隊協助下進一步全面提升攤舖質感。

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另在「傳統市集綠色低碳輔導計畫」部分，全國僅遴選10處入選，台東縣第一公有零售市場（中央市場）名列其中，獲核定50萬元輔導經費，後續將透過節能設備導入、照明系統改善、綠色經營理念等措施，提升市場整體環保與永續經營效能。

縣政府財政及經濟發展處指出，傳統市集不僅是地方經濟的重要支撐，更是承載地方文化與生活習慣的重要場域。近年來縣府積極整合各項資源，持續向中央爭取補助，致力改善市場設施、強化攤商經營韌性，讓傳統市集在疫後時代持續進化、與時俱進。未來也將持續結合中央資源，爭取更多改善補助計畫，透過軟硬體並進、循序漸進方式，逐步打造具有環境品質、服務機能與文化特色兼具的優質傳統市集空間，提供更優質的消費體驗。

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