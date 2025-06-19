學校營養午餐違規罰則過低 宜蘭縣府調到每點2000元

宜蘭縣學校營養午餐，業者違規記點罰則過低，縣府將調高。（資料照）

2025/06/19 16:39

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣學校營養午餐屢屢出包，縣教師工會卻發現，縣府對業者違規導致供餐出現安全問題時，違規記點罰則，僅僅每點1元乘以供餐人數，宜縣供餐數，多數學校都未及500人，罰金實在過低，食安不能兒戲。縣府教育處回應，已修正相關規定，每點處罰2000元，將於下學年度上路。

宜縣國中小學免費營養午餐，這幾年狀況相當多，曾有80多名師生食物中毒，雞翅有毛、麵包發霉、雞腿不熟等，近期更有高麗菜有柴油味，相當誇張。宜縣教師工會表示，確保營養午餐安全與品質，是縣府與學校義不容辭的責任，當營養午餐出現安全時，透過嚇阻力的罰則，是重要政策工具。

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工會指出，依據宜縣學校營養午餐違規記點罰則，長年維持每點1元乘以供餐人數的規定，但縣轄超過四分之三學校，用餐人數根本不及500人，廠商違規罰則相當低，根本沒有嚇阻力道；教師工會以相鄰縣市作為比較，花蓮縣每點罰500元、新北市每點罰2000元、台北市每點罰2200元，基隆市可視情節輕重處1萬至10萬元罰鍰，宜縣現有規定令人質疑維護學童食安的誠意。

工會呼籲學童食安不能兒戲！請縣府檢討違規僅「1元記點」規定，提高記點罰金額度，目前正值縣府修訂新學年度學校午餐契約招標文件範本之際，請將每點罰則提高至足以產生嚇阻作用的金額，以警惕廠商加強供餐管理，同時公布廠商違約裁罰資訊，共同監督午餐食品安全。

縣府教育處長陳金奇表示，每點1元的規定是依據以前的契約範例所延續，已經行之多年，縣府與廠商合約已到期，針對罰金過低情形，縣府早就在做檢討，不是教師工會講了他們才做，下個學年度就會修正調整，目前的方向每記一點罰款2000元（不乘以學生數），114學年度就會上路，同時也會加強食安要求與稽查，減少食安問題的發生。

宜蘭縣學校營養午餐，業者違規記點罰則過低，縣府將調高。（資料照）

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