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    工會抗議積欠逾百萬元加班費 佳格食品：20日協商

    佳格企業工會成員們齊聚在佳格食品桃園市大園廠前抗議。（記者周敏鴻攝）

    佳格企業工會成員們齊聚在佳格食品桃園市大園廠前抗議。（記者周敏鴻攝）

    2025/06/19 15:20

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕佳格企業工會成員們今天齊聚在佳格食品桃園市大園廠前，抗議「佳格公司大賺錢，薪資給付不完全」，工會副理事長王逸翔說，佳格積欠員工超過百萬元加班費，資方應負擔起國民品牌應有的模範；佳格回應，將於20日舉辦協商會議，盼能與工會盡速共商解決之道。

    佳格工會許多成員們上午聚集抗議，工作近40年的賴進財表示，佳格數十年來，固定於每年農曆春節、6月會各發放1筆固定1個月工資的春節與年中獎金，應具經常性與勞務對價性，應被認定為工資，因此，加班費、退休金都應計算進去。

    王逸翔說，佳格數十年來，未合理計算加班費，因此積欠員工許多加班費，甚至超過百萬元，員工們與資方歷經2年多來協商溝通，資方卻頻頻拖延，至今已有66名會員委託工會，透過訴訟追討加班費；佳格為上市公司，卻無視勞工基本權益、剝削勞工權益，盼資方能負擔起國民品牌應有的風範。

    佳格回應，員工薪酬、獎金、勞健保等計算，都符合法令規範，針對工會訴求，已多次討論、另預定於20日再度協商，佳格將抱持正面態度，傾聽員工心聲，並持續與工會進行協商，期能盡快達成共識，以達到公司、員工、利害關係人等多方皆贏的解決之道。

    桃園市政府勞動局勞動條件科指出，工會所指的該筆獎金非臨時起意，且與工作無關，若已納入勞資雙方的勞動契約中，一般認定屬工資，將涉及勞工的加班費的權益，建議佳格應尊重勞資和諧妥善處理。

    佳格企業工會成員們齊聚在佳格食品桃園市大園廠前抗議。（記者周敏鴻攝）

    佳格企業工會成員們齊聚在佳格食品桃園市大園廠前抗議。（記者周敏鴻攝）

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