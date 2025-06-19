好消息！台北動物園棕熊「小喬」恢復元氣 6/28開園後見

24歲棕熊「小喬」如今已可到戶外活動，自在玩水、睡午覺，元氣十足。（圖由台北動物園提供）

2025/06/19 15:11

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北動物園每年休園進行歲修，今年於6月18日起連續10天不對外開放。園方今（19日）表示，先前因腫瘤轉移病灶以及胃壁增厚等症狀接受手術的24歲棕熊「小喬」，如今已可到戶外活動，元氣十足，民眾可於6月28日開園後到溫帶動物區替牠打打氣。

台北動物園今表示，昨天一早起，動物園同仁們就開始進行園區內的大小工程與設施維護，包括樹木修剪、環境及植栽整理、動物活動場設施更新、排水溝清淤疏通、地坪道路維護、休憩設施修繕等等。

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而在同仁忙碌的同時，園區內的動物顯得相較悠哉，不論睡覺、戲水遊憩都隨心所欲，時不時還有機會獲得園區整理植栽後的「加菜」枝葉。

園方也指出，許多人關心「小喬」恢復狀況，在照養團隊悉心照顧下，術後輔以強化食譜特別增加海水魚、魚油、犬科肉條等額外增量蛋白質跟脂肪來源，也增加維他命以強化免疫力。這陣子，「小喬」已經開始到戶外活動，可以自在睡午覺、挖洞、玩水，元氣十足，民眾不妨於6月28日開園後到溫帶動物區，替「小喬」打打氣。

歲修期間，動物們不時可以獲得修剪枝葉的「加菜」。（圖由台北動物園提供）

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