中捷橘線延伸海線可行性研究發包 預計明年完成評估

台中機場捷運銜接機場航廈規劃連通道將設於機場前中航路百米大道。（記者張軒哲攝）

2025/06/19 16:17

〔記者張軒哲／台中報導〕疫後出國旅遊盛行，台中國際機場已開航及將開航共計24條國際航線，出入境旅客增加，有人抱怨排隊時間變長。立法院交通委員會今天到清泉崗機場了解營運現況，而台中捷運橘線延伸海線可行性研究本月發包，立委蔡其昌說，海線民眾非常期待捷運延伸，可行性研究明年第二季完成後，可送交通部審議，同時進行綜合規劃。

台中市府捷運工程局指出，橘線綜合規劃經行政院核定後，啟動用地取得、設計、施工，預計全線需12年完工通車，台中機場捷運銜接機場航廈規劃連通道將設於機場前中航路百米大道。

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捷運工程局說，捷運橘線可行性研究報告去年7月獲交通部原則審查通過，市府同年10月1日完成補充修正，提送交通部，希望交通部能儘速轉陳行政院審議，爭取早日動工早日完工，提供旅客選乘多元交通運具。

捷運工程局指出，近年海線清水、沙鹿等地區人口與經濟發展迅速，市府未雨綢繆同步啟動機場捷運（橘線）延伸海線地區可行性研究。採購案上週決標，正式啟動規劃作業，預計可串聯海線地區重要景點，增加提供海線地區往返機場、市區的快捷服務，帶動區域均衡發展。

立委蔡其昌與交通部長陳世凱等人視察台中機場國際航廈動線。（記者張軒哲攝）

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