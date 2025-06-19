高雄教甄考生試教拿20分低分惹質疑 23日開會檢核

高雄市教甄考生試教拿20分低分遭質疑，教甄委員會23日開會檢核。（全教總提供）

2025/06/19 16:24

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高市教甄考生試教只拿超低20分 全教產：懷疑有弊端

〔記者黃良傑／高雄報導〕全國教育產業總工會今（19）日說，三民家商國際貿易科的教師甄試，試教成績出現20分甚或13分的不合理分數，違反評審常態，質疑是否在為特定人士量身訂做，該校回應，教甄委員會甄選教師，力求程序嚴謹、公平公正並合於法規。

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三民家商說，經主辦此次教甄的學校初步檢視，總分核計無誤，至於試教分數被質疑打太低部分，下週一召開會議審視、討論，針對該生試教過程概況與評分依據等，請參與的評審委員進行書面資料整理，將整合考生甄試過程表現及個人資料後，依個人資料保護法前提，配合於申訴程序，向考生再予詳細說明。

三民家商說，此次高級中等學校聯合教師甄選，是依據「高雄市立高級中等學校教師甄選作業規範」第4點第1項第2款，採「聯合數校辦理」，由參加學校推舉代表（含教評會）共同組成聯合甄選委員會辦理教師甄選事宜（包含研擬甄選項目及比重），學校也配合聯合教甄委員會歷次決議辦理。

校方說，教甄甄選筆試、口試、試教、實作等考評項目的委員，外聘人員不得少於三分之一，複試程序（試教、實作、口試）均合乎相關規範，各複試項目均為獨立進行，委員無考生其他項目評分資料，高雄市教育局則不表回應。

三民家商指發生爭議的試教評分，參考規準包括清晰度、規劃/準備（抽題之後）、結構性、互動、組織5大面向，綜合評判；學校重申辦理教師甄選，力求程序嚴謹、公平公正並合於法規，後續亦將配合本次聯合教甄委員會召開申訴及緊急事件處理專案小組會議之程序，以維護考生權益。

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