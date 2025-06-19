周氏蝦捲員工將廚餘倒回滷鍋 南市衛生局認定個人行為不罰

南市衛生局日前前往周氏蝦捲稽查，已責令業者限期改正。（圖由南市衛生局提供）

2025/06/19 16:03

〔記者蔡文居／台南報導〕台南知名美食店家「周氏蝦捲」日前被網友爆料，有員工把客人吃剩的滷味倒回滷鍋，引發食安疑慮。台南市衛生局當天前往稽查，已責令業者限期改正，至於將消費者吃剩的油豆腐倒回滷鍋，判定是店員個人行為，而不予開罰。

南市衛生局表示，該局調閱抽查8日至10日監視器3片段，除10日民眾反映情事，未發現有類似情形發生，而業者承認確有員工將顧客剩餘油豆腐放置於鍋內造成製備流程交叉汙染，已違反食品良好衛生規範準則第32條規定，責令業者限期於7月2日前改正，倘若複查不合格，將依食品安全衛生管理法處6萬元以上2億元以下罰鍰。

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另外，衛生局當天稽核，發現該店內作業環境未符合食品良好衛生規範準則，包括食材應離地放置、冰箱溫度未符合規定且應定期除霜，廚餘桶與一般食品應明顯區隔，也應避免製備流程交叉汙染，均限期於7月2日前改正。

這起事件發生引發網友議論，周氏蝦捲董事長周志峯也發表聲明致歉，強調該行為已嚴重違反食品安全原則與公司內部作業規範，與該公司長期堅持的誠信經營與品質承諾背道而馳，該員工即刻停職調查，當事人已提出辭職並離職。當日所有相關食品全數報廢，並追溯檢視所有當班出餐紀錄，確保無其他疑慮。該公司也對此深感遺憾與歉意，將全面強化門市現場作業監督，如未來再發現類似情事，將依法報請主管機關處理並究責到底。

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