澎湖會考成績亮眼 陳光復表揚19位優秀學子

澎湖縣長陳光復，頒獎表揚國中會考成績優異。（澎湖縣政府提供）

2025/06/19 15:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年國中教育會考放榜，澎湖學子表現亮眼，共有18位學生獲得5A以上的優秀成績，另有1位在9年級班級數僅2班以下國中的學生，也取得3A2B5+的佳績。今（19）日由縣長陳光復頒獎表揚19位表現傑出的學生，肯定他們在學業上的努力與付出。

陳光復表示，國中教育會考不僅是對學生3年學習成果的檢視，更是自我肯定的重要里程碑。他感謝所有學校師長及家長們一路以來的陪伴與支持，成為孩子們最堅強的後盾。澎湖縣政府會持續提升學校教學資源，協助教師專業成長，為學生打造更優質的學習環境，提供多元且專業的知識養成。

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獲獎同學：中正國中洪璿哲5A9+寫作6級分、馬公國中陳燁5A9+寫作5級分、文光國中謝獻臣5A9+寫作5級分、馬公國中許樂淇5A8+寫作6級分、葉柏熠5A8+寫作4級分、吳致緯5A7+寫作5級分、洪翊宸5A7+寫作5級分。

馬公國中顏姿瑜5A6+寫作4級分、章平5A5+寫作5級分、楊書荀5A5+寫作5級分、林千蘊5A5+寫作5級分、呂東檍5A4+寫作5級分、薛毓萱5A4+寫作5級分、吳彥勳5A3+寫作5級分、周宜澄5A3+寫作5級分、吳冠穎5A4+寫作4級分、李凱鈞5A4+寫作4級分、衡沂5A3+寫作4級分、西嶼國中陳又慈3A2B5+寫作4級分。

馬公國中在今年國中會考表現優異，成為亮麗一群。（澎湖縣政府提供）

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