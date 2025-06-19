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    中捷藍線B1站與港務大樓共構 預計2034年營運

    立委蔡其昌與交通部長陳世凱至台中港務大樓會勘。（記者張軒哲攝）

    立委蔡其昌與交通部長陳世凱至台中港務大樓會勘。（記者張軒哲攝）

    2025/06/19 15:58

    〔記者張軒哲／台中報導〕立法院交通委員會今（19）日赴台中海線地區進行視察，立委蔡其昌與交通部長陳世凱到場會勘，針對多項海線重大建設進行實地了解與推動討論。包括未來將與捷運藍線末站共構的「台中港務大樓改建計畫」、「國道四號清水延伸段」進度。對此，交通部長陳世凱表示，交通部將全力協助相關計畫推動，盼透過中央與地方攜手合作，加速完善台中海線整體交通建設，帶動地區發展。

    台中港務分公司總經理林春福表示，台中捷運藍線B1站位於臨港路及中橫一路口，採高架捷運型式設置。土地撥用西側出入口位於港埠行政區用地，航港局已同意有償撥用。2024年1月行政院核定綜合規劃，10月通過基本設計審議。預計完工市府刻正辦理基本設計及細部設計，預計2034年全線完工通車。

    港務大樓開發模式擬採全區規劃、分期開發、先建後拆辦理，除了提供港埠服務相關事業興建辦公設施，規劃展覽館、會議中心、購物中心、商場、餐飲、旅館、醫療保健、港區服務及活動中心等相關及其他附屬設施等，第1期工程預計2034年底營運。

    蔡其昌表示，自己長期關心台中港發展，從爭取藍線延伸至台中港、要求B1站與港務大樓共構等，同時配合老舊港務大樓的改建，目前改建的可行性評估已接近期末報告階段。未來新大樓可讓港區各行政單位集中進駐，實現民眾「一站式服務」，同時引入商業機能，推動海線產業升級與發展。除了公務機關外，先前爭取台中港作為風電產業的運維港，目前離岸風電等產業大量進駐，但港區辦公空間卻不足，員工常需遠赴市區辦公，對海線發展不利，未來類似產業亦可進入新大樓商辦空間。

    中捷藍線B1站，設計概念為「港灣之橋 領航新城」。（圖由交通局提供）

    中捷藍線B1站，設計概念為「港灣之橋 領航新城」。（圖由交通局提供）

    台中港務大樓將結合商場開發。圖為完工模擬圖。（圖由台中港務分公司提供）

    台中港務大樓將結合商場開發。圖為完工模擬圖。（圖由台中港務分公司提供）

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