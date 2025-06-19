周春米赴韓邀訪 台韓觀光交流會議明年移師屏東

屏東縣長周春米率領屏東觀光代表團前往韓國全羅南道木浦市，出席「第38屆台韓觀光交流會議」。（屏東縣政府提供）

2025/06/19 15:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長周春米今天（19日）率領屏東觀光代表團前往韓國全羅南道木浦市，出席「第38屆台韓觀光交流會議」，大會宣布2026年台韓觀光交流會議將移師屏東舉辦，周春米立刻上台邀請韓國朋友明年來屏東。

「安妞哈誰呦！」周春米以屏東觀光大使的身分親切向韓國觀光夥伴打招呼，她表示，屏東是一片被陽光寵愛的土地，也是全台唯一同時面臨太平洋、巴士海峽與台灣海峽的縣市，發展出衝浪、浮潛、潛水等海上活動，除有海景，還有海拔超過3000公尺的大武山壯麗山景。文化面向上，屏東融合了原住民、閩南、客家、新住民等族群的文化，構成獨特的人文風景。

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周春米表示，近年來屏東在國際間屢獲肯定，屏東與小琉球一同入選《國家地理雜誌》評選的「台灣五大秘境」，另外韓國EBS電視台也多次深入報導屏東的生態旅遊與文化特色，誠摯邀請大家親自來體驗在小琉球與海龜共游、在墾丁國家公園眺望無垠太平洋，或踏入原民部落，感受原住民文化的深度與真誠。

除了體驗屏東自然與人文的魅力，周春米表示，屏東更是台灣熱帶水果的重要產地，尤其是聞名全台的「屏東愛文芒果」，甜中帶酸，滋味濃郁，深受外國旅客喜愛。此外，屏東的東港是黑鮪魚的故鄉，全魚均可料理，其腹肉是頂級生魚片，絕對是饕客的天堂。

周春米還說，對韓國朋友來說，屏東並不遙遠，從韓國搭乘直飛班機至高雄小港機場僅需2小時，再轉乘巴士約30分鐘即可抵達，這段旅程，剛好足以讓人放慢步伐，準備好迎接一場療癒身心的旅程，期盼藉由此次台韓觀光交流會議，打開彼此的心門。

縣府此行也準備一系列具有在地特色的伴手禮，包括使用本地可可豆製作的特色巧克力禮盒、融合原民意象設計的琉璃珠刀叉組，以及多款代表屏東生活風格的小禮物，傳遞出對韓國旅遊界的感謝與邀請。

第38屆台韓觀光交流會議在韓國全羅南道木浦市舉行。（屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米（左）贈送韓國旅行業協會會長李振錫（右）屏東在地特色伴手禮。（屏東縣政府提供）

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