「書店店員」汪世旭捐資1億2千萬元 台中羅布森圖書館工程開工

汪世旭（左）感謝文軒書局老闆蕭國彬啟發對書本想像。（記者黃旭磊攝）

2025/06/19 15:40

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市文心拖吊保管場提供民眾繳費「贖車」（領回違規車輛），獲樓梯升降椅業者捐贈1億2千萬元，新建「羅布森圖書館」工程開工動土，台中市長盧秀燕當眾鼓掌30秒，感謝羅布森董事長汪世旭賣掉國內外兩座廠房，也不留給親人財產，汪世旭表示，一切源頭是退伍後首份書店工作，讓他逐步圓滿「百年後仍有圖書館」夢想。

羅布森圖書館新建工程上午動土，館址位於南屯區「文小65」用地，多年來為台中拖吊場使用，遭轄區市議員何文海等民代批評用地不符文教，拖吊場於5月20日前遷移，由羅布森獨資捐贈、台中市府編列7500萬後續裝修經費，預計在明年（2026年）12月啟用與豐樂雕塑公園結合，24小時環池生態水上圖書館。

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盧秀燕表示，捐贈人汪世旭在2001年創立羅布森賺辛苦錢，汪在創業前，首份工作就是書店店員，書店蕭老闆（蕭國彬）帶給他終身閱讀狂熱夢想，一生職志推廣閱讀，2013年事業成功實現開書店夢想，選在台中最偏遠地區烏日區溪尾里灌溉閱讀種子，最偏鄉耗資蓋全國最美書店（羅布森書蟲房）給當地學童。

汪世旭本業為台灣樓梯升降椅製造大廠，耗資8千多萬元起建羅布森書蟲房，以本業支撐書店營運，仍在10年內不堪虧損落幕關店（2023年8月），汪世旭賣掉兩座廠房，今年再投資1億2千萬元，由市府提供南屯區精華土地新建羅布森圖書館。

盧秀燕說，汪董「賠錢10年」還不怕，還賣了台中潭子及越南兩個廠房，要捐一個全世界最美圖書館，財產也不留給親人，他不是首富卻是最成功企業家，拜託大家給予30秒掌聲。

汪世旭與文軒書局老闆蕭國彬、當年書店蘇姓同事一同出席，蕭國彬說，民國76年（1989年）汪退伍後第一份工作就很有老闆架勢。汪世旭則說，當時啟發了對書本想像，發現書店更有靈魂。

羅布森圖書館由半畝塘環境整合設計，麗明營造負責施工，麗明營造董事長吳春山出席動土儀式，宣布「羅布森圖書館」預計2026年12月落成啟用，館址位於豐樂雕塑公園旁，為台中首座高綠覆率的生態水綠圖書館。

羅布森圖書館工程開工動土，預計明年（2026年）12月啟用。（記者黃旭磊攝）

台中市長盧秀燕當眾鼓掌30秒，感謝羅布森董事長汪世旭（左）新建「羅布森圖書館」。

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