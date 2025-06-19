台中街友6年增加84％ 大里盼裝監視器維護社區安全

大里內新人行廣場一名女街友長期在此出入，住戶反應女街友喝酒、亂丟菸蒂，讓大家相當頭痛。（記者陳建志攝）

2025/06/19 15:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中市列冊街友人數6年成長84%，近年大里區多處公園出現街友長期以公園為家，造成鄰近居民困擾，民進黨市議員張芬郁希望社會局投入更多資源協助街友「脫遊」，大里內新里長林溢源則要求裝設監視器、組聯合稽查小組維護公園整潔和安全，今天並與市府相關單位現勘評估適合的裝設地點。

市議員張芬郁表示，台中市列冊街友人數從2018年219人到2024年增加為403人，成長達84%，顯見市府對街友問題束手無策，街友集中在台中火車站，也分散在北區、南區、東區等地，近年大里區某些公園也出現街友佔據涼亭為家，變成髒亂點，讓附近居民相當苦惱。

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張芬郁表示，台北市近年在街友聚集的火車站設置「街友行李房」和街友服務站「重修舊好」，社會局轉介媒合就業或提供職業訓練，提供租屋補貼或中繼住宅，今年1到3月，結合民間單位關懷街友6萬2859人次，用耐心和愛心，持續協助街友「脫遊」，這些做法讓台北街友人數從2019年列冊675人，逐年減少到今年列冊剩430人，值得台中借鏡。

大里內新里長林溢源則指出，大里公園和內新人行廣場長期有街友問題，其中內新人行廣場的女街友已在當地出入1年多，鄰近住戶反應女街友喝酒、亂丟菸蒂、在停車場廁所洗澡等，社會局雖曾安置，但3進3出，認為安置受拘束，最近女街友終於同意社會局和家人協助租屋，卻指定租屋範圍要在廣場附近，讓協助的單位很困擾。

林溢源表示，內新人行廣場鄰近多棟集合住宅，除女街友造成環境影響，附近聚集的民眾打牌抽菸、亂丟垃圾，甚至有人隨地便溺，公園永遠掃不乾淨，居民抱怨不已，因始終抓不到「現行犯」，建設局養工處和公所、警局、環保單位等，同意在公園裝設監視器。

今天林溢源、市議員張芬郁服務處、大里區公所、建設局養工處會勘內新人行廣場，討論裝設監視器地點，希望能維護廣場和附近社區整潔、安全。

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大里內新人行廣場長期有街友出入，加上民眾打牌抽菸、亂丟垃圾，造成環境髒亂，希望裝設監視器揪出元凶。（記者陳建志攝）

大里內新里長林溢源（右3）、市議員張芬郁服務處（右1）與市府相關單位，會勘內新人行廣場，討論裝設監視器地點，希望能維護廣場和附近社區整潔、安全。（記者陳建志攝）

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