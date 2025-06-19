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    長照3.0納入年輕型失智者 衛福部：稅收財源足夠

    衛福部次長呂建德今（19）日表示，現行長照財源來自遺贈稅、菸稅、房地合一稅等3部分，累計至今餘額達2千億元，就算到2035年準備金仍有757億元，顯示稅收制完全足夠。（圖由行政院提供）

    衛福部次長呂建德今（19）日表示，現行長照財源來自遺贈稅、菸稅、房地合一稅等3部分，累計至今餘額達2千億元，就算到2035年準備金仍有757億元，顯示稅收制完全足夠。（圖由行政院提供）

    2025/06/19 14:02

    〔記者鍾麗華／台北報導〕長照3.0明年正式實施，衛福部今於行政院會報告「長照3.0規畫」，年輕型失智者也能納入長照服務對象。衛福部次長呂建德今（19）日表示，現行長照財源來自遺贈稅、菸稅、房地合一稅等3部分，累計至今餘額達2千億元，就算到2035年準備金仍有757億元，顯示稅收制完全足夠。

    衛福部說明，目前僅65歲以上失能老人、失能身心障礙者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者，能使用長照服務，明年起將擴大至不分年齡的急性後期照護（PAC）失能者及年輕型失智者，另強化中重度照顧，規劃充實晚間照顧及夜間緊急服務量能，並結合社宅或公私資源於缺乏區布建長照資源。

    此外，長照3.0將打造社區共融照顧圈，廣布基層社區據點及各類長照服務資源，多元管道支持社區發展，並使聘僱外籍看護家庭也能在核定額度內使用社區式照顧服務。並推動智慧照顧，為落實安寧善終，特定疾病且一定年齡以上者，政府將支付一生一次免費的預立醫療照護諮商費用。

    針對各界關注財源議題，呂建德在行政院會後記者會說，未來10年65歲以上長者失能率約16.47％，失智率約7.99％，若依此估算供給需求，目前財源是足夠的。

    呂建德解釋，長照財源包括遺贈稅、菸稅、房地合一稅，累計到目前為止餘額達2000億元，目前是「收入大於支出」，就算到2029、2030年可能會出現一個交叉，但是即便如此，2035年仍有將近757億元準備金，以目前稅收制是完全足夠。對於民團呼籲加熱菸課稅挹注長照，他認為，站在衛福部立場，是多多益善，「我們非常歡迎」，而且這也能有更好的福祉。

    至於有學者主張訂定「長照保險法」，採行長照保險制度，呂建德分析，這牽涉到「雇主負擔」的問題，德國與日本分別於1996年及2000年開辦長照保險時，都面臨此問題，當中必須思考正當性等課題，還有討論空間。

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