楓港溪下游擬設十座風電機組 屏縣府重申沒有理由支持

屏東恆春半島楓港溪下游擬設十座風力發電機組，廠商今於楓港舉辦說明會。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/19 15:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島楓港溪下游擬設十座風力發電機組，廠商今於楓港舉辦說明會，如同過去多次說明，強調恆春半島極適風力發電，採用頂級風機，適合農地共用，且發電效益優於太陽能等優點。但計畫在環評初審後爭議不斷，除屏縣府重申沒有理由支持，環團更重砲轟「未保護居民及生態」。

屏東縣環境保護聯盟理事長洪輝祥痛批，開發單位未提供低頻噪音及共振對居民與生態影響的實證研究，無法保障芒果產業免受麗蠅授粉影響。他質疑「廠商發大財，居民付成本，這違反環境正義。」洪輝祥強調，依「預警原則」，應謹慎評估風機對周邊500公尺內居民及生態的潛在危害，特別是噪音對當地經濟的衝擊。

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環團及洪輝祥進一步指出，選址於枋山及獅子鄉交界、鄰近4000人聚落的人口密集區極不負責任。他舉例，新竹風大卻無風機，因人口稠密，離岸風電才是趨勢。廠商未說明風機對候鳥及居民心血管、精神健康的影響，環團呼籲轉往外海開發，降低陸地生態衝擊，確保環境正義。

屏東縣府城鄉處表示，廠商未完善自然監測，也未獲多數居民同意，縣府「找不到支持理由」。當地反對聲浪高漲，居民憂心噪音及生態破壞，質疑開發誠意。縣府對此案立場一致，請廠商重新評估，優先保障人與生態安全。

洪輝祥重砲轟風機計畫「未保護居民及生態」。（記者蔡宗憲攝）

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