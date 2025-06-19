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    打工族看過來！台北徵才活動開跑 「這職缺」最多月領7萬

    台北市勞動局表示，現場提供多項正職職缺，包括社群企劃專員、系統開發工程師、會計、法務、藥師等，其中三友藥妝開出藥師職缺，月薪高達7萬元，成為活動最吸睛的高薪職。（記者劉詠韻翻攝）

    台北市勞動局表示，現場提供多項正職職缺，包括社群企劃專員、系統開發工程師、會計、法務、藥師等，其中三友藥妝開出藥師職缺，月薪高達7萬元，成為活動最吸睛的高薪職。（記者劉詠韻翻攝）

    2025/06/19 15:03

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市政府就業服務處將於明（20日）下午1時至4時，在市政府1樓中庭舉辦「Fun Summer 打工迎薪樂」聯合徵才活動，邀集25家優質廠商參與，最高時薪上看336元，其中三友藥妝開出藥師職缺，月薪高達7萬元。勞動局長王秋冬表示，以目前基本時薪190元計算，工作滿22天的薪資逾基本月薪，鼓勵青年透過打工實習接觸職場，累積實戰經驗。

    勞動局指出，本次徵才特別規劃多項暑期工讀職缺，參與企業包含家樂福、爭鮮、米塔集團、和億生活集團（添好運）、Mister Donut、雲雀國際、統一超商、三商餐飲等。工作內容涵蓋商品陳列、倉儲整理、收銀服務及餐飲內外場等，適合青年嘗試不同產業類型，探索職涯方向。

    勞動局續指，同時有適合長期兼職及彈性工時者的選項，例如瀧厚牛排推出4小時上工的月薪制職缺，內容包含顧客服務與廚房協助；三井餐飲假日兼職時薪高達250至336元；柯旅天閣則徵求具英、日語能力的兼職櫃檯接待員；擁有救生員證照者，也可應徵兼職救生員。

    除了打工機會，現場並提供多項正職職缺，包括餐飲店經理、中餐廚師、社群企劃專員、系統開發工程師、會計、法務、藥師等，職種涵蓋服務業、科技業與專業領域；徵才企業包含一之軒、三友藥妝、阿爾法餐飲、Libreadry巢屋麵包、共樂遊、柯旅天閣、響艷信義、瀧厚、達美樂、添好運、三井餐飲、光泉牧場、Mister Donut、雲雀國際、統一超商、北投老爺、三商餐飲、摩斯漢堡、台灣東利多、瓦城泰統、漢記朱記、星巴克等企業共同參與。

    為貼近青年與多元族群需求，現場將設有臨時托育服務、手語翻譯，以及勞動局的求職防詐宣導攤位；同時搭配勞動部「初次尋職青年穩定就業計畫」宣導、北市榮民服務處協助退除役官兵就業、原民會提供原住民族求職支援，並有台北市職能發展學院提供職訓課程諮詢，打造全方位就業支援環境。

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