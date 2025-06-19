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    蘆竹坑子溪車道標示不清 降低民眾前來騎車意願

    民眾盼坑子溪水岸自行車專用道周邊綠地景觀能強化。（記者周敏鴻攝）

    民眾盼坑子溪水岸自行車專用道周邊綠地景觀能強化。（記者周敏鴻攝）

    2025/06/19 15:00

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕蘆竹區桃園機場捷運A10山鼻站下方空間長期閒置，其中鄰近坑子溪水岸自行車專用道的路線又標示不清，也降低了民眾前來騎車體驗的意願，桃園市政府水務局表示，針對自行車標示不清等問題已改善，後續也將規劃周邊溪畔綠地活化運用。

    桃園市議員說，鄰近機捷A10站橋下閒置空間的坑子溪水岸自行車道，全長約3.5公里，錢龍說，自行車道有多處路線未標示或標示不清，可能讓民眾騎車時困擾而潛藏交通安全風險，至於坑子溪到山腳橋間，有自行車專用道卻荒草叢生，景觀不佳還易成為治安死角，建議市府規劃自行車道兩側綠地，提升整體遊憩價值。

    水務局表示，自行車專用道的標示不清等部分，已積極改善，並避免類似狀況再度出現，至於坑子溪周邊的綠地活化部分，則將進行規劃，與蘆竹區公所合作打造自行車專用道的周邊景觀；蘆竹區長李岳壇補充，將檢討蘆竹區內的自行車專用道，盼能全面改善後，再強化周邊綠地，盼能吸引更多喜愛騎車的民眾前來運動。

    民眾盼坑子溪水岸自行車專用道標示要清楚。（記者周敏鴻攝）

    民眾盼坑子溪水岸自行車專用道標示要清楚。（記者周敏鴻攝）

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