台北酷課雲「夏日尋寶趣」6/30開跑 暑假自主學抽AirPods、拍立得

台北市教育局推出「2025酷課夏日尋寶趣」鼓勵學生自主學，完成指定任務，還可抽電子書閱讀器、AirPods、拍立得相機等好禮。 （教育局提供）

2025/06/19 13:20

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北酷課雲暑假自主學習活動啟動，台北市教育局今（19日）宣布，6月30日至8月31日止推出「2025酷課夏日尋寶趣」，以五大學習主題區規劃豐富課程內容，領域涵蓋語言、寫作、情緒教育、影像創作、數位技能及STEAM教育等。完成指定任務，還可抽電子書閱讀器、AirPods、拍立得相機等好禮。

教育局說明，今年活動主題包含「啟程營地」、「智慧島：酷AI課程包」、「創意洞：台北酷課雲 × Hahow for Campus」、「樂園島：增能培力班課程」及「冒險者集會廣場」。「啟程營地」為第一站，活動表單結合趣味解謎，帶領學生快速認識酷課雲平台功能介面與學習資源。

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「智慧島：酷AI課程包」結合酷AI學習系統，推出4大主題課程包，包含「恆心之路：大家說英語週課程包」，鼓勵學生於CooC+平台觀看完《大家說英語》影片後，搭配酷AI課程包練習題加深學習印象；「心靈秘境：情緒教育週課程包」與保誠人壽合作，透過《保誠兒童幸福日誌》系列影音、課程包素材等，帶領學生覺察並辨識情緒感受；「靈感神殿：作文月課程包」精選歷屆大型考試與寫作競賽試題，開放學生於活動期間無限次提交作品，此外，酷AI系統內建的AI自動批改功能，可協助學生反覆修改提升寫作能力；「光影獵手：月課程包」，讓學生化身攝影師，建立美感與鑑賞能力，依題目指示自由取景拍攝，並上傳作品由AI評分，培養美感與鑑賞能力。

「創意洞：台北酷課雲 × Hahow for Campus」，授權課程則有Word等文書軟體應用，也有Python、C++等程式語言可鑽研，還有圖文設計編排、溝通表達力、日文學習等多元類別；Hahow for Campus除了提供給台北市國高中職學生，更擴大開放家長加入，一同學習。

「樂園島：增能培力班課程」持續推出線上直播課程，主題包含英語、寫作等，採報名抽選制，課程7月14日起，報名期限6月22日前。

「冒險者集會廣場」則邀請民眾關注酷課雲官方IG帳號，於指定貼文留言、分享、標記好友，就可獲得限定抽獎機會。

此次自主學也提供豐富獎品，只要完成指定學習任務，並至酷課OnO線上教室【2025酷課夏日尋寶趣_許願池】提交證明，通過審查即享有抽獎資格，每項活動可獲得1次獎品抽獎機會，包含樂天Kobo Sage 8吋電子書閱讀器、AirPods 4主動式降噪款、FUJIFILM富士instax mini LiPlay拍立得相機等多項大獎，台北市學生還有額外專屬的G寶石獎勵。

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