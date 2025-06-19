南市電動機車電池月資費補助僅31件 議員蔡宗豪促擴大補助對象

南市環保局今年推出「電動機車電池月資費補助」政策，至今僅31件申請。（圖由南市環保局提供）

2025/06/19 14:51

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員蔡宗豪今天質詢，針對環保局推動的「電動機車電池月資費補助」政策提出質疑。他指出，該補助今年上路至今，僅有31件申請，顯示制度設計與市民實際需求脫節，根本是「看得到、吃不到」的補助機制。市長黃偉哲表示，市府持續推動綠色運具政策，透過多元補助方案鼓勵不同族群選購電動機車，並將檢討現行補助機制，朝向更加便民的方向調整。

蔡宗豪表示，目前該項補助對象僅限外縣市移入並新購電動機車者，或本市購買二手電動機車者，卻排除本市民眾新購電動機車的情況，補助不照顧在地人，合理嗎？台南領先全台提出電池月資費補助，卻在身分資格上卡了許多限制，有違淨零碳排的初衷，要求環保局擴大補助對象並納入本市新購車主、簡化申請流程，不讓補助制度空轉、虛耗資源。

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南市環保局說明，目前除了購買二手電動機車外，因就學、就業或搬遷至台南的車主也能申請月租費補助，補助額度以不超過月租費500元（即電池月租費49％）為原則，每人每年最高補助達6000元。為簡化申請流程，自今年4月起已提供更便捷的申請方式，民眾只需上傳APP合約畫面截圖即可完成申請。為讓市民清楚了解補助內容，市府已透過機關學校、車商、公會、工會、外送平台等多元管道推播宣導訊息，並透過電子媒體與社群平台加強曝光。

環保局表示，截至6月15日，今年已有31件申請月租費補助，另有417輛電動二輪車為舊換新換購案，新購則達577輛。

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