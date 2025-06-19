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    宜蘭太平山鳩之澤委外 年底前優化住宿設施

    宜蘭縣太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉委外經營案，由宜蘭在地企業連大建設得標，林業及自然保育署宜蘭分署今天舉行簽約儀式。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉委外經營案，由宜蘭在地企業連大建設得標，林業及自然保育署宜蘭分署今天舉行簽約儀式。（記者王峻祺攝）

    2025/06/19 13:27

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉委外經營案，由宜蘭在地企業連大建設得標，林業及自然保育署宜蘭分署今天舉行簽約儀式，預計暑期移轉經營權，業者將投入3589萬元進行住宿優化，計畫年底前對外亮相。

    太平山鳩之澤委外甄審，由連大建設取得優先8年經營權，成立連大鳩之澤股份有限公司後，暑期將接手營運，同時進行設施升級，打造太平山連結太平洋的「蘭陽山海生態之旅」觀光廊道。

    林保署宜蘭分署表示，業者除強化交通接駁、食宿服務、新設電動車充電設施及免費泡腳區外，更串聯大同鄉泰雅文化、林下經濟及地方農產，盼能提升旅遊品質並促進地方就業，期許能成為開創山林旅遊與在地共榮的永續觀光典範。

    業者指出，為落實在地共榮理念，聘用宜蘭人力比例將由原規定的3成提高至7成以上，強化地方就業連結，也會優先招聘部落居民及當地人才，並實踐企業責任，每年提撥100萬元回饋金給大同鄉公所，促進地方公共建設與福祉。

    鳩之澤委外後，將先優化住宿設施，並強化溫泉體驗內容，預計規劃18間精緻客房、1間全日餐廳、20間獨立湯屋、男女裸湯、戶外溫泉區與販賣區，施工期約6個月，會採分區進行，預計年底前對外亮相，施工期間仍維持營運。

    鳩之澤溫泉為國際罕見碳酸氫鈉泉，泉溫高且泉質純淨、礦物質豐富，因溫泉花沉積快速，又被譽為美人湯，深受國內外旅客歡迎，每年入秋冬後，園區遊客總是絡繹不絕。

    宜蘭太平山鳩之澤溫泉委外經營，年底前將優化住宿設施。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭太平山鳩之澤溫泉委外經營，年底前將優化住宿設施。（圖由林保署宜蘭分署提供）

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