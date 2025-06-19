神岡區3公墓遷葬開工 中市年底可望增4.6公頃綠地

神岡區第8公墓將於年底前完成遷葬。（圖由楊瓊瓔提供）

2025/06/19 14:51

〔記者歐素美／台中報導〕台中市民政局今天舉行神岡區第2、3、8號公墓遷葬開工祈福典禮！預計年底前完成，將釋出約4.6公頃土地資源，規劃為綠地或簡易公園，改善環境衛生與市容景觀；立委楊瓊瓔、市議員羅永珍等皆出席。

民政局長吳世瑋表示，傳統土葬觀念已逐漸式微，目前台中市火化進塔率高達98%，少部分改採樹葬、海葬。市府自2020年起推動「公墓轉型綠地再造」政策，迄今已完成19處公墓遷葬，包括洲際棒球場所在地也是過去的公墓轉型典範。

請繼續往下閱讀...

神岡第2、3、8號公墓遷葬後的土地將交由建設局進一步評估綠美化與公共利用方式，盼將4.6公頃的土地轉化為神岡的綠肺；家住第8公墓旁的林先生說，過去每逢清明總是漫天煙霧與紙灰，現在終於盼來轉型，期待明年能看到花海。

楊瓊瓔指出，神岡地區近年人口持續成長，住宅與傳統公墓比鄰的情況已不合時宜，不僅造成視覺與環境壓迫感。神岡第8公墓鄰近國道1號，是豐原、神岡對外重要門面，因雜草叢生，視覺觀感不佳，市府推動遷葬與綠地再造，預計年底前完成工程，期盼農曆新年前可灑播花海，打造令人耳目一新的迎賓景觀。

市議員羅永珍表示，神岡3處公墓遷葬工程是地方多年來的期待。她自第1任議員任期開始便積極爭取，過去雖有規劃，卻受限於民俗信仰、家屬情感與居民接受度等因素，推動不易，並建議市府未來新闢道路，以紓解大洲路車流壓力，讓區域發展更完整。

市府昨舉行神岡區第2、3、8號公墓遷葬開工祈福典禮！民政局長吳世瑋（左三）及立委楊瓊瓔（左四）等皆出席。（圖由楊瓊瓔提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法