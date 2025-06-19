梅雨季偏短 基隆河水位開始下降

基隆河八堵抽水站下游的水位開始下降，露出沙洲。（記者盧賢秀攝）

2025/06/19 13:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆地區梅雨季節短，最近進入夏日高溫氣候，基隆河水的水位已開始下降，民眾擔心今年梅雨偏短、降雨也不多，會有缺水之虞。自來水第一區管理處表示，再1個月不下雨供水就可能受影響，近期水利署正在研商在貢寮堰上游興建調整池，希望能夠提升貢寮堰的蓄存量，穩定新北雙溪及基隆中正與信義區供水。

一區處副處長陳昭賢表示，基隆市的供水主要是靠西勢水庫與暖暖淨水廠、八堵抽水站、新山水庫與新山淨水廠抽取基隆河水，及貢寮堰送水到基隆，除了新山水庫儲水量較大外，西勢水庫和貢寮堰都要看夏季降雨量，決定供水的穩定性。

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陳昭賢指出，以目前來說，新山水庫19日的蓄水量達96.6%接近滿庫，貢寮堰的水量也在高水位，基隆地區的用水在短期內沒有太大的問題。若基隆河上游持續不降雨，貢寮堰只能支撐1個月供水，新山水庫也僅能供應60天左右的用水，還是仰賴夏季鋒面過境或是颱風帶來雨量。

水公司表示，近期水利署也有意在貢寮堰上游興建調整池，目前正在研商中，希望能夠提升貢寮堰的蓄存量，穩定新北市雙溪一帶及基隆市中正區、信義區等地的供水。

另一方面，近兩年基隆河八堵抽水站上游的碇內段曾出現水質不佳問題，地方民代也擔心若發生長時間不降雨，會影響水質。陳昭賢表示，一區處已經建立預警機制，固定派員巡視水源區的實際狀況，並分析顏色、氣味，若出現水質不佳，從淨水廠加強改善，以確保民眾用水的品質。

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