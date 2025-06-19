日本氣象廳估30年內南海大地震機率達8成 氣象署：面對地震是必然

日本北海道今早發生規模6.1地震。（圖擷取自日本氣象廳）

2025/06/19 12:52

〔記者林志怡／台北報導〕日本氣象廳於今年初公布，南海區域未來30年內發生大地震的機率上升至80%，引起許多民眾關注。對此中央氣象署地震測報中心主任吳健富提醒，日本與台灣都是地震熱區，面對地震是必然的，這類地震機率來自大量數據與研究推估，主要是希望從風險角度提醒民眾，平時務必做好防震準備。

中央氣象署臉書「報地震」解釋，透過分析古地震紀錄，以及斷層活動、地質調查、古地震證據等，可推算出某處的「地震週期」，而透過地震週期，可以進一步的推算出未來特定期間內發生地震的機率，以日本氣象廳推算出的南海海槽大地震週期為例，2013年的機率約70%，2025年已到達80%。

請繼續往下閱讀...

吳健富說，日本位於4個板塊的交界，本身就是地震較多的區域，今日稍早北海道也才發生規模6.1的地震，日本氣象廳基於科學，計算出相關風險數據，並提出相關示警，主要還是希望從風險的角度來提醒民眾「地震有可能發生」，希望民眾做好防震準備。

至於近期許多民眾受網路流傳的「0705大地震預言」影響，出現不敢去日本、取消旅日行程的情況，吳健富強調，地震的風險一直存在，對於台灣、日本這樣地震較多的區域來說更是如此，民眾看到相關訊息時，與其擔心明天就會有大地震，不如隨時做好防震準備，也不用因此改變正常生活的安排。

不過，如果南海發生大規模的地震，對台灣是否會有影響？吳健富指出，就地震本身來說，震波在傳遞過程中會被地層或地質吸收，就目前推估，應不會對台灣造成太大的衝擊，至於海嘯方面，如果日本周邊發生足以誘發海嘯的地震事件，還要看地震破裂方向是否直衝台灣。

吳健富說，就目前模擬來看，因為菲律賓海板塊跟歐亞板塊平行，方向不是對著台灣，即使發生足以誘發海嘯的地震，也不至於為台灣帶來太大的海嘯事件，且海嘯若要從日本傳遞到台灣，至少要2到3個小時，具有一定的應變時間，氣象署若收到太平洋海嘯中心或日本氣象廳的相關資訊，也會依照規定發布警訊，提醒民眾避難。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法