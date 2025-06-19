為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    星宇航空增購10架A350-1000 碳纖維塗裝亮相

    星宇航空簽署10架A350-1000廣體客機購機訂單。星宇航空執行長翟健華（左2）及Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry（右2）代表簽約。（圖由星宇航空提供）

    星宇航空簽署10架A350-1000廣體客機購機訂單。星宇航空執行長翟健華（左2）及Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry（右2）代表簽約。（圖由星宇航空提供）

    2025/06/19 13:10

    〔記者蔡昀容／台北報導〕星宇航空昨（18日）與空中巴士（Airbus）於法國簽署10架A350-1000廣體客機購機訂單，預計2031年起陸續交機，投入中長程航線服務，燃油效率提升，並能降低噪音。

    星宇航空執行長翟健華及Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry，昨天在巴黎國際航空展代表簽約。翟健華表示，A350-1000擁有優異航程、燃油效率與乘客舒適度，契合星宇航空未來長程航線營運、提供尊榮體驗的策略方向，這次增購對擴展航點、強化全球市場布局具重要意義。

    Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry表示，星宇航空再度選擇增購A350-1000，充分展現該機型在長程航線市場的優異性能與市場領導地位。A350-1000擁有先進設計與出色燃油效率，不僅可協助航空公司優化航網布局，並有效降低對環境的影響。

    這次巴黎國際航空展，星宇航空表示，除了簽署A350-1000增購合約，A350-1000專屬塗裝今天首度亮相。星宇航空以「碳纖維」為主題，打造全新尾翼塗裝，以曜石灰為底色，並以大地金點綴，象徵沈穩與創新交織。機身超過7成以先進材料打造，其中53%為碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金等。

    星宇航空表示，Airbus A350家族是高效率廣體客機，具備業界最長航程能力，可直飛約9700海浬（約1萬8000公里）。該機型搭載目前市場效能最佳的新一代Rolls‑Royce Trent XWB發動機，提升25%的燃油效率，且能降低噪音。此外，A350機身與機艙採用先進空氣動力技術與碳纖維複合材料，可使整體營運成本較上一代機型顯著下降，提高效能與舒適度。

    星宇航空目前營運機隊共28架，包括13架A321neo、5架A330neo及10架A350-900，首架A350-1000亦將於今年底交機。原本訂購的A350-1000共有8架，加上此次新增簽訂的10架，未來A350-1000機隊總數將達18架。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播