星宇航空增購10架A350-1000 碳纖維塗裝亮相

星宇航空簽署10架A350-1000廣體客機購機訂單。星宇航空執行長翟健華（左2）及Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry（右2）代表簽約。（圖由星宇航空提供）

2025/06/19 13:10

〔記者蔡昀容／台北報導〕星宇航空昨（18日）與空中巴士（Airbus）於法國簽署10架A350-1000廣體客機購機訂單，預計2031年起陸續交機，投入中長程航線服務，燃油效率提升，並能降低噪音。

星宇航空執行長翟健華及Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry，昨天在巴黎國際航空展代表簽約。翟健華表示，A350-1000擁有優異航程、燃油效率與乘客舒適度，契合星宇航空未來長程航線營運、提供尊榮體驗的策略方向，這次增購對擴展航點、強化全球市場布局具重要意義。

請繼續往下閱讀...

Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry表示，星宇航空再度選擇增購A350-1000，充分展現該機型在長程航線市場的優異性能與市場領導地位。A350-1000擁有先進設計與出色燃油效率，不僅可協助航空公司優化航網布局，並有效降低對環境的影響。

這次巴黎國際航空展，星宇航空表示，除了簽署A350-1000增購合約，A350-1000專屬塗裝今天首度亮相。星宇航空以「碳纖維」為主題，打造全新尾翼塗裝，以曜石灰為底色，並以大地金點綴，象徵沈穩與創新交織。機身超過7成以先進材料打造，其中53%為碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金等。

星宇航空表示，Airbus A350家族是高效率廣體客機，具備業界最長航程能力，可直飛約9700海浬（約1萬8000公里）。該機型搭載目前市場效能最佳的新一代Rolls‑Royce Trent XWB發動機，提升25%的燃油效率，且能降低噪音。此外，A350機身與機艙採用先進空氣動力技術與碳纖維複合材料，可使整體營運成本較上一代機型顯著下降，提高效能與舒適度。

星宇航空目前營運機隊共28架，包括13架A321neo、5架A330neo及10架A350-900，首架A350-1000亦將於今年底交機。原本訂購的A350-1000共有8架，加上此次新增簽訂的10架，未來A350-1000機隊總數將達18架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法