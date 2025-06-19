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    22年傳承知識與愛心 成大圖書館義賣再啟航

    成大「二手書義賣活動」已持續22年，傳承愛心與公益。（記者洪瑞琴攝）

    成大「二手書義賣活動」已持續22年，傳承愛心與公益。（記者洪瑞琴攝）

    2025/06/19 13:54

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學圖書館今年度「二手書義賣活動」要開始募書了！自6月23日起至8月30日止，願意與他人分享好書的民眾，可將書本送至成功校區總圖書館1樓服務櫃台，讓書籍得到更有效的利用外，也讓愛書人士以更經濟方式取得書籍。

    成大圖書館二手書義賣活動自2004年開辦至今，持續22年的社會關懷公益，今年與「暖醫成光：醫療守護力主題展」相呼應，更具意義。成大圖書館表示，秉持尊重智慧財產珍惜資源的初心，每年舉辦義賣活動，不僅為閱讀愛好者尋找到好書，更是一個長期支持慈善醫療團體、回饋社會需要的實質行動，為社會帶來正能量。

    許多民眾每年期待參與這項活動，讓暖心搭著知識循環列車，年復一年地傳承下去。今年義賣活動將於9月15日中午12點30分起至9月19日下午3點，於成大總圖書館地下1樓藝術走廊舉辦，所得將全數捐贈南市私立德蘭啟智中心。

    成大圖書館二手書義賣活動，歷年來共募集近13.4萬冊書籍，累計義賣所得近359萬元，全數回饋社會公益團體，包括家扶基金會南台南家庭扶助中心、南市心智障礙者關顧協會、德蘭啟智中心及麻豆老人養護中心、瑞復益智中心、南市私立天主教美善社會福利基金會、創世基金會台南分院等。

    成大圖書館提醒，不接受捐贈的項目，包括違反著作權法之書刊資料、內容過舊之科技類圖書、高中以下學習用書、宗教宣傳品、50頁內小冊子、受潮書等。

    成功大學圖書館「二手書義賣活動」，募書自6月23日起至8月30日。（圖由成功大學提供）

    成功大學圖書館「二手書義賣活動」，募書自6月23日起至8月30日。（圖由成功大學提供）

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