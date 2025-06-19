500個機會等你來！德州儀器、美光、Dcard徵實習生 享AI免費履歷健檢

「線上職涯諮詢服務」提供每位參與者3次免費諮詢，協助探索自我探索、興趣職能、產業各層面。（新北青年局提供）

2025/06/19 12:40

〔記者陳奕劭／新北報導〕協助青年接軌職場，新北市政府青年局推出「新北青年實習專區」，由德州儀器、美光、Dcard、inline樂排等國內外知名企業提供約500筆實習機會，還有AI免費履歷健檢、線上職涯諮詢、課程資源，求職防騙資訊等，在專區都能一次找到。

市府青年局表示，「新北青年實習專區」與Cake國際人才平台與市府經濟發展局合作，集結德州儀器、美光、誠品生活、Dcard狄卡科技、inline樂排等國內外知名企業，開出約500筆實習職缺，實習職缺亦在專區滾動性更新。

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青年局指出，實習專區可免費使用3個月的「AI履歷健檢服務」，歡迎18到29歲就學、居住、設籍新北的青年投遞履歷，即日起開放報名、限量500份，額滿為止。

不只AI履歷健檢，青年局說明，實習專區包含「線上一對一職涯諮詢服務」，由諮詢師陪同青年探索，今年名額擴增到200位，每位享有3次一對一線上諮詢服務；「免費線上職能課程」即日起上線，提供「AI求職神技」與「職場寫作力」課程，開放青年學習。

市府青年局長邱兆梅表示。實習是畢業之前最能協助青年探索職場、甚至銜接正職的辦法，青年局推出實習平台，希望打造一站式服務，協助求職者踏出下一步。

「新北青年實習專區」提供限量500個名額進行免費「AI履歷健檢」，可在使用3個月內無限使用。（新北青年局提供）

「一對一免費線上職涯諮詢服務」名額限量200位，由諮詢師陪同青年進行自我探索。（新北青年局提供）

「新北青年實習專區」整合140家企業，包含AI、電商物流、媒體金融、製造與傳統產業，釋出約500個實習職缺。（新北青年局提供）

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