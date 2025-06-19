快來追全恩菲！來嘉義布袋吹風好chill

福爾摩沙夢想家啦啦隊表演與全恩菲將在6月28日開幕演出。（記者林宜樟攝）

2025/06/19 13:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮有金氏世界紀錄最大高跟鞋造型建築「高跟鞋教堂」，以其浪漫心型廣場與唯美裝置藝術，每晚定時點燈，為旅遊打卡熱點；交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處）推出「玩美高跟鞋 布袋吹風chill」，以高跟鞋意象為核心，融合女性美學，攜手在地商圈、市集品牌與美妝團隊，在布袋海景公園打造結合觀光與風格美學的夏日盛宴，首波活動將於6月28日登場，邀請前韓國啦啦隊正妹全恩菲及福爾摩沙夢想家啦啦隊聯手獻上青春洋溢的表演。

雲嘉南管理處今天在嘉義縣政府舉辦宣傳記者會，縣長翁章梁、雲嘉南管理處長徐振能等為活動揭開序幕，福爾摩沙夢想家啦啦隊熱舞開幕，在地業者展示特色商品。

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徐振能表示，首場活動將於6月28日下午1點30分晚上8點，以高跟鞋教堂為絕美舞台背景，結合青春與美學，由全恩菲與福爾摩沙夢想家啦啦隊聯手獻上表演，現場有風格美妝講座、玩美市集、布袋在地樂團「姊弟琴深」演出，還有玩美系列闖關及抽獎活動，闖關成功可獲得限定美學化妝包、有機會抽「Apple Watch 」、「肩頸按摩器」、布袋文創HOTEL雙人房住宿券、雞湯禮盒、料理鍋及禮券等好禮，民眾挑戰「女王T台秀」，拔得頭籌參賽者將贏得Dyson吹風機、品牌香氛或保養組等大獎。

第二波活動延伸至布袋海風長堤，7月每週六日下午5點至晚上9點舉辦晚風市集，7月5日開幕由福爾摩沙夢想家啦啦隊帶來活力表演，晚風市集由布袋商圈展攤、街頭藝人與在地藝文團體表演，表演陣容涵蓋薩克斯風、爵士鼓、吉他、古箏等多樣樂器，每晚兩組演出，結合布袋歷史的趣味集章活動，讓參與者可獲得限定布袋特色杯袋；民眾可上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁，或洽詢雲嘉南管理處瞭解活動資訊。

雲嘉南管理處長徐振能及嘉義縣長翁章梁邀請民眾到布袋玩。（記者林宜樟攝）

布袋在地業者展示特產。（記者林宜樟攝）

布袋高跟鞋教堂。（雲嘉南管理處提供）

福爾摩沙夢想家啦啦隊帶來青春洋溢的表演。（記者林宜樟攝）

布袋在地特產。（記者林宜樟攝）

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