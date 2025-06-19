銜接社子島、蘆洲區「蘆社大橋」 侯友宜：可行性評估招標中

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/19 14:36

〔記者黃子暘／新北報導〕輝達海外總部將設在台北士林科學園區，新北市議員黃桂蘭今（19）日質詢表示，這距離淡水區「一河之隔」，預計將為周邊地區帶來人潮與產業發展，規劃銜接新北市蘆洲區和台北市士林區社子島的蘆社大橋應能因應交通衝擊，詢問建設進度。市長侯友宜說，蘆社大橋開發勢在必行，「一定會做」，6月10日已進行可行性評估招標，預計7月10開標，基地留設、路廊一定規劃好。

黃桂蘭說，三重、蘆洲地區每日有約2萬多人通勤到台北市，顯見三蘆地區聯外道路建設非常重要，但現有聯外橋梁如台北橋、忠孝橋、重陽橋，甚至連關渡橋，全都已負荷量爆表，通勤時間塞到不行；規劃銜接雙北的蘆社大橋在1990年代就有規劃，卻遲無進展，如今輝達既已規劃進駐北士科，預料會對周邊地區帶來人口、產業，距三蘆地區僅一河之隔，試問市府如何因應衝擊？

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黃桂蘭指出，市府後續還要辦理「蘆洲南北側農業區都計專案通盤檢討案」區段徵收，盼將蘆社大橋建設一併納入規劃，解決交通問題。

侯友宜回應，蘆社大橋是蘆洲地區交通最後一塊里程碑，蘆社大橋與蘆洲南北側計畫有關，市府開會7次，內政部開會6次，豈知2023年突然因為有意見而擱置，進而影響蘆社大橋期程，但「蘆社大橋是一定要蓋的」，蘆社大橋的可行性評估已在6月招標，預計7月10日開標，市府會將基地留設、路廊都規劃好，城鄉發展局、新建工程處已在進行採購相關作業。

黃桂蘭進一步關心，蘆社大橋是否有望與社子島輕軌銜接，再搭配五股泰山輕軌建設連結？

侯友宜回應，大橋一定預留輕軌路廊，保留串連的可能性，就像淡江大橋與八里輕軌一樣；五泰輕軌設計階段也會預留空間，市府會與台北市府討論延伸的可能性。

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