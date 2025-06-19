公益「微」光點點成「星」 微星科技捐贈再生筆電助弱勢

微星科技經理許志宏（右1）和社會局主秘黃逢明（右3）探視小朋友操作電腦。（記者翁聿煌攝）

2025/06/19 13:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市微星科技公司長期響應新北市好日子愛心大平台，從2011年起持續提供電腦設備、生活物資及善款，協助新北市弱勢家庭，今年再捐助再生筆電50台，累計已捐贈439台，市值超過千萬元，這些筆電由新北市各社福中心和家庭暴力暨性侵害防治中心，轉送給服務中的案家，微星公司專案經理許志宏並在社會局主秘黃逢明陪同前往永和實地瞭解關懷受贈案家使用情形。

就讀國小一年級的隆隆，因父母離異，由母親撫養，但父親仍同住於租屋內，由於他有輕微的發展問題，接受語言及職能等療育課程，但他對於電腦的運用卻很熟稔，尤其電玩遊戲更是順手，常能打出高分，他的父親還幫他錄製一段影片，準備上傳到YT分享，他母親也利用受贈的再生筆電完成履歷順利求職。

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許志宏表示，公司秉持公益理念並持續推動永續發展目標（SDGs），以社會關懷、誠信治理及環境永續為願景落實ESG，曾於2023年獲得國家企業環保獎、2024年獲EcoVadis永續發展企業評鑑銅牌，希望透過公私協力回饋社會，善盡企業社會責任，捐贈再生筆電不僅可幫助弱勢家庭，更可推廣科技環保。

黃逢明表示，微星科技長期響應新北市各項社會福利服務方案，其中再生筆電對於弱勢家庭更是直接的幫助，在現今資訊化時代，電腦已成為不可或缺的學習工具，像隆隆透過筆電不僅學習課業，還能發揮潛能，讓科技更有溫度。

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