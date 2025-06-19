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    台南鳳梨征服日本宇土市學童味蕾 登上NHK

    日本宇土市學童大讚台南鳳梨美味。（圖由台南市府提供）

    日本宇土市學童大讚台南鳳梨美味。（圖由台南市府提供）

    2025/06/19 13:52

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南友誼市熊本縣宇土市是人權律師湯德章父親的故鄉，兩市因此淵源串起緣分，於今年3月間締盟，有鑑於宇土市長致力推動讓宇土學生多認識台南，台南市長黃偉哲特別致贈台南產的美味鳳梨給宇土市學童品嘗，盼小朋友也進一步透過舌尖上的美味體驗，認識台南這座城市，小朋友們品嘗後對鳳梨給予極佳評價，更獲得NHK的採訪報導。

    這次宇土市將收到的鳳梨分送該市幼稚園到中學，讓學童在營養午餐時當作餐後甜點享用，協助打飯的小朋友甚至忍不住直接用手拿著鳳梨大快朵頤，小朋友們在吃完之後紛紛表示比他們平常吃到的鳳梨還更好吃，台南鳳梨酸甜的美妙滋味一舉征服宇土小朋友們味蕾。

    對此，黃偉哲表示，城市外交的意義就是能夠增進雙方的認識與理解，特別是增進年輕世代間的友好，這一直都是台南市努力推動的目標。很高興透過台南鳳梨，能夠讓宇土的小朋友更加認識台南，有機會的話，更歡迎小朋友來到台南，不管是參與跟台南學校交流的修學旅行，或是和家人一起來旅遊，期盼他們在品嘗台南美味水果的同時，更能認識湯德章律師的相關歷史，讓台南跟宇土的友好情誼更加延伸到年輕一代。

    台南送鳳梨給日本熊本縣宇土市學童品嚐，台日情誼獲得NHK報導。（圖由台南市府提供）

    台南送鳳梨給日本熊本縣宇土市學童品嚐，台日情誼獲得NHK報導。（圖由台南市府提供）

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