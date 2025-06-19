《我們與惡的距離2》追劇熱 立院民主議政園區推主題活動

台劇《我們與惡的距離2》播出後引發追劇熱潮，拍攝場景之一的立法院民主議政園區順勢推出「我們與民主的距離」主題活動。（圖由立法院中南部服務中心提供）

2025/06/19 12:16

〔記者陳建志／台中報導〕台劇《我們與惡的距離2》播出後引發追劇熱潮，劇中法政與媒體交鋒的重要拍片場景立法院民主議政園區也趁勢推出為期1個月的「我們與民主的距離」主題活動，除開放「原省議會議事堂」等拍攝場景，還在園區內「議蘆餐廳」推出限定套餐「我們與餓的距離─省議員餐」，邀請民眾來趟追劇之旅。

立法院中南部服務中心主任邱俊龍表示，為了讓遊客能深入探索這次拍攝的場景，規劃多種互動體驗，其中劇組拍攝取景的「原省議會議事堂」曾是台灣最高的民意機關，是1958年台灣省議會疏遷到台中霧峰時所興建，其圓型穹頂的議事堂，是參考美國國會大廈的設計，象徵議事圓融和諧，為當時國內唯一創舉。

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本次活動，除開放參觀劇中拍攝場景，民眾也可自由走訪劇中曾取景的實地場域，也可由館內志工介紹該劇背後的拍攝歷程與民主議政園區發展，20人以上團體更可在3天前至「民主議政園區」官方網站申請專人導覽，深入認識整個園區。

活動期間，更與園區內「議蘆餐廳」結合，推出期間限定套餐「我們與餓的距離─省議員餐」，結合劇情節設定與昔日議會飲食文化設計精緻餐盒，邀請民眾一邊品味歷史與戲劇的交會，一邊反思「飽足」與「缺口」在民主社會中的不同意義。

另外還推出限定款「原省議會議事堂」明信片，只要在園區內議事堂、議政博物館及議蘆會館等3個地點完成踩點集章，蒐集4個套章，即可疊印出「原省議會議事堂」精美圖案，成功集滿者還可獲贈限量「民主指數透明尺」。民眾也可將完成蓋章的明信片投遞至現場信箱，傳遞給朋友、親人或自己，以書信行動象徵民主價值的流動與傳播。

立法院民主議政園區內的「原省議會議事堂」，曾是台灣最高的民意機關，也是台劇《我們與惡的距離2》拍攝場景。（記者陳建志攝）

立法院民主議政園區推出「我們與民主的距離」主題活動，還推出「我們與餓的距離─省議員餐」限定套餐。（圖由立法院中南部服務中心提供）

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