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    才三行也會錯？嘉市美術館邀請卡出包 嘉義市文化局長印成「台南市」

    嘉市美術館發生文化局長謝育哲職稱被印錯烏龍。（翻攝自臉書）

    嘉市美術館發生文化局長謝育哲職稱被印錯烏龍。（翻攝自臉書）

    2025/06/19 12:47

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市立美術館7月5日舉辦《Practice and Practice:李錦繡、謝貽娟與我》展覽開幕式，近日發送邀請卡，不料內頁印製主辦單位嘉義市政府文化局長謝育哲的職銜，被印錯為台南市政府文化局局長，網友笑稱「都是電腦的錯」，也有網友批「這錯誤有點瞎，校對沒做好」。

    謝育哲表示，6月16日發現邀請卡錯誤，已重新發印刷，17日重新寄發電子邀請卡，昨天在官方網站及社群媒體發出正式道歉啟事，美術館也逐一致電嘉義邀請的貴賓並致歉，今晚收到印好的新版邀請卡，會重新寄出，本地邀請卡會親送並收回；目前市府單位與國中小校長沒有第一批寄發，會收到正確版本。

    謝育哲說，此次美術館作業流程疏失，文化局身為督導機關責無旁貸，將就本事做為案例檢討，未來將加強內部人員教育訓練，以杜絕類似事件發生。

    市立美術館長陳佳琦表示，邀請卡的設計製作都是外包，不過一般內部還會再進行一校、二校、三校，才會寄送出去，此次因展期期程時間壓縮，校對沒校正到錯誤，已經緊急改正，將檢討內部作業流程，對此次校對失誤，造成邀請貴賓的困擾與不便致歉。

    嘉義市立美術館《Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我》展覽6月27日至10月12日展出，近日寄發7月5日開幕式邀請卡，內頁印製包括嘉義市長黃敏惠、市立美術館長陳佳琦等主辦方首長中英文職銜與姓名，唯獨嘉義市文化局長謝育哲，被錯置為台南市政府文化局局長，不過英文版本印製無誤。

    嘉義市立美術館發生印錯文化局長職稱烏龍，已緊急改正，印製出正確版邀請卡。（嘉義市立美術館提供）

    嘉義市立美術館發生印錯文化局長職稱烏龍，已緊急改正，印製出正確版邀請卡。（嘉義市立美術館提供）

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