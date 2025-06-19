少子化衝擊教師飯碗 新北議員籲「減班不減師」

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/19 14:24

〔記者黃子暘／新北報導〕全國生育率連續9年下降，2024年新生兒數13萬4856人，新北市議員陳儀君今（19）日質詢表示，新北市去年新生兒僅有約1萬6000人，學生人數持續減少，教師恐面臨超額資遣，盼市府以降低班級人數取代減低教師數量，且人工智慧（AI）正夯，教育現場如理化、資訊科教師可能選擇到業界服務，教育留才不易，盼市府研擬留才誘因、搶人。市長侯友宜說，將與中央反映、爭取都市加給等留才誘因。

陳儀君指出，新北市新生兒數量逐年下降，2018年生的今年國小一年級新生2萬8927人，2024年出生數已經下跌到1萬6310人，未來恐有大量教師要面臨超額資遣命運，將造成教育現場動盪，試問教育局是否已有因應？現行國小每班29人、國中30人，盼市府以「減班不減師」方式處理，使班級人數逐年降低，並依趨勢調整，教育部有編訂準則讓地方政府訂定國中小班級與教職人員編制，如今年龍年子女升國中潮就可彈性調整。

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教育局長張明文表示，未來5到10年預期會有教師大退潮，確實要提早因應，1991年到2000年間就曾有錯誤決策將班級人數下調，導致教師過量，一定要依照教師與學生數調配。

陳儀君說，憲法法庭判決，代理教師可於今年起提敘薪級，可能加劇代理教師返鄉服務潮，且AI浪潮下，理化、資訊科教師寧可轉到業界服務，代理教師徵才不易，已經有學校招了10多次都招不到人，台北市議會已經提案研擬「教師首都加給」搶人，盼市府也研擬都市加給。

侯友宜回應，願向中央反映爭取，中央、地方努力協調留才。

此外，陳儀君也反映新北市公立幼兒園廚工起薪、最高薪資均低於教育部標準、台北市公幼數千元，廚工不願在新北服務，還要教師、家長來下廚，呼籲市府修正。侯友宜允諾會逐漸修正到位。

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