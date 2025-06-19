台南投入災後復建工程 6年逾77億元助家園重建

2024年7月凱米颱風龍崎區牛埔里烏山頭里道災後復建工程抽查。（圖由台南市府提供）

2025/06/19 13:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕面對嚴峻天然災害，南市近6年來已投入約77.6億元經費、超過1100件災後復建工程，此外今年「0121」楠西地震，造成多處道路、學校等公共設施毀損，共投入75件復建工程、總金額約6.4億元，全面把關品質助災後家園復建。

市長黃偉哲表示，天災雖然難以避免，但市府有責任讓民眾能夠迅速回復正常生活，因此每一次災害後，市府團隊都在第一時間投入復建工作，確保公共設施與基礎建設能及時修復，讓民眾生活不受影響，尤其去（2024）年，南市在經歷多起重大災害後，積極辦理災後復建工程案件數將近400件，工程進度與品質不容馬虎。

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南市府災害防救辦公室統計，2019年至2024年已投入約77億元災害經費，超過1100件災後復建工程，此外，今年「0121」楠西地震，造成南市4千多棟房屋受損，紅單503張、黃單1564張，多處道路、學校等公共設施毀損，共投入75件復建工程、總金額約6.4億元，積極突破財政困境，全面把關品質助災後家園復建。

市府秘書長兼災防辦主任方進呈表示，極端氣候下，公共設施面臨嚴峻考驗，例如去年凱米颱風、山陀兒颱風與康芮颱風接連來襲，造成多處設施損壞，市府加速復建工程進度的同時，施工品質抽查小組監督把關。對於今年度所有復建工程亦嚴格控管，從提報、設計到完工驗收，各個階段都納入監督範圍，希望讓台南公共設施不僅快速復原，且更具耐用性，減少未來的維護成本，提升抗災能力。

災防辦執行長王雅禾表示，市府持續無縫銜接災後重建作業，堅守「安全不妥協、品質不打折」原則，逐案督導與落實查驗作業，亦持續爭取中央支持，整合地方資源，強化城市安全韌性。

南化區南化里竹圍仔苦苓坪野溪護岸災後復建工程抽查。（圖由南市府提供）

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