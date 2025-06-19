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    環評沒做就要招標？不滿擬建彰縣糞尿處理中心 溪湖居民前往縣府抗議

    彰化縣溪湖鎮西勢里長蔡福助與在地居民主張依《環境影響評估法》及相關認定標準，處理農業廢棄物設施、基地面積超過1公頃且涉及有機污泥，依法必須做環評。（記者張聰秋攝）

    彰化縣溪湖鎮西勢里長蔡福助與在地居民主張依《環境影響評估法》及相關認定標準，處理農業廢棄物設施、基地面積超過1公頃且涉及有機污泥，依法必須做環評。（記者張聰秋攝）

    2025/06/19 13:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府預定6月25日辦理「彰化縣畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心BTO案」招標，基地位於溪湖鎮西勢里，引發在地居民強烈反彈。西勢里長蔡福助今天率領反對民眾赴縣府抗議，要求在行政訴訟結果未出爐前，縣府不應強行招標，否則將號召更大規模抗議，甚至到環境部表達訴求。

    蔡福助表示，本月初已有10位溪湖居民連名，向行政法院對縣府與環境部提出行政訴訟，並計畫前往環境部抗議。由於縣府招標日期逼近，居民將密切關注是否如期進行，也不排除與二林反火葬場自救會聯合展開抗爭。

    他指出，居民訴求明確，該開發案依法應辦理環境影響評估。依《環境影響評估法》及相關認定標準，處理農業廢棄物設施、基地面積超過1公頃且涉及有機污泥，依法必須做環評。但縣府回覆此案為「電業綠能」用途，因此免評，引發居民質疑有規避之嫌。

    蔡福助說，居民已與律師討論後，分別向環境部、農業部及縣府提出正式函文，重申依法應做環評。雖然縣府再次強調此案無需環評，但居民已在6月初提起訴訟，並請求法院裁定，在訴訟結果出爐前，縣府不得推動後續開發程序。

    根據縣府規劃，該案基地位於溪湖鎮西勢里顯光段834、840與841地號，屬於國有土地，總面積約1.29公頃，為特定農業區的農牧用地。預定設置之處理中心，主要收受方圓3公里內畜牧場之廢水，優先以管線收集，若不足以達成處理量，再考慮由槽車從更遠地區運送。

    此外，中心也將處理畜牧糞尿、農業產物與部分固形廢棄物，如蔬果修剪枝葉等農業下腳料。收取方式由得標廠商規劃，初期以解決溪湖鎮農產廢棄物去化困難為出發點，後續將擴大合作對象至周邊地區農民，建構合作處理機制。

    西勢里長蔡福助今天率領反對民眾赴縣府抗議，要求在行政訴訟結果未出爐前，縣府不應強行招標，否則將號召更大規模抗議，甚至到環境部表達訴求。（記者張聰秋攝）

    西勢里長蔡福助今天率領反對民眾赴縣府抗議，要求在行政訴訟結果未出爐前，縣府不應強行招標，否則將號召更大規模抗議，甚至到環境部表達訴求。（記者張聰秋攝）

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