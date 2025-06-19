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    借力大阪萬博 陳世凱邀世界旅人遊台灣

    交通部長陳世凱考察日本大阪世界博覽會台灣「TECH WORLD」館。（圖由交通部提供）

    交通部長陳世凱考察日本大阪世界博覽會台灣「TECH WORLD」館。（圖由交通部提供）

    2025/06/19 11:47

    〔記者蔡昀容／台北報導〕日本大阪2025年世界博覽會（萬博）展期至10月13日。交通部長陳世凱本週率觀光署長周永暉及團隊赴日考察，了解展館設計、動線規劃與永續理念，強化我國觀光行銷策略、掌握國際趨勢提前布局，吸引國際客來台。

    陳世凱6月17日參訪主辦國「日本館」，該館以「生命與生命的交界」為主題，結合數位投影與五感互動裝置，傳遞未來生活想像；展館設計以Hello Kitty變身為藻類生命體、哆啦A夢擔任導覽員的互動裝置，達到寓教於樂效果。

    陳世凱也前往台灣企業參與的「TECH WORLD」館，由館長邱揮立導覽；館內以「生命、未來、自然」為策展主軸，展出智慧應用、醫療創新與綠色永續成果。互動式數位手錶體驗裝置透過偵測觀眾心跳反應，在展覽最後客製化推薦專屬的台灣觀光行程，令陳世凱印象深刻，盼透過科技體驗吸引更多旅客，從虛擬感受走向實地旅行。

    展館內同步推出珍珠奶茶、滷肉飯等台灣小吃，讓國際觀眾從味覺認識台灣，提升整體品牌好感。觀光署表示，將持續整合文化、科技與旅遊內容，善用萬博加強國際宣傳，推動更多旅客來台旅遊。

    日本大阪世界博覽會台灣「TECH WORLD」館，以「生命、未來、自然」為主軸，展現智慧應用與綠色永續成果。（圖由交通部提供）

    日本大阪世界博覽會台灣「TECH WORLD」館，以「生命、未來、自然」為主軸，展現智慧應用與綠色永續成果。（圖由交通部提供）

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