台東舊站特區最後拼圖動工 鐵道市集擴大改版

台東舊站特區最後工區將鐵花路與鐵道間區域打造為鐵道市集。（記者黃明堂攝）

2025/06/19 12:33

〔記者黃明堂／台東報導〕占地28公頃的台東舊站特區近年來分區塊施工，最後一個工區「鐵道市集」今天動工，由花東基金挹注4千萬元經費，將鐵花路與鐵道間的樹林區改造為鐵道市集，預計明年4月完工，舊站特區將成為兼具運動、休閒、觀光及逛街的黃金地段。

上午開工典禮由副縣長王志輝、台東市長陳銘風、縣府建設處長蔡勝雄等人祈福及動鏟。王志輝指出，台東舊站新生路、鐵花路週邊可以說是台東的核心區，承載著不少台東人的記憶，鐵道市集是「舊站特區」開發計畫的最後一個工區、最後一塊拼圖。目前新生公園工區已近完工，透過鐵道市集的落成，舊站特區將正式由歷史記憶場域，轉化為地方創生、日常休憩與產業共構的文化新核心，未來將是一個可以逛市集、聽音樂、看展覽、曬太陽、喝咖啡的地方。

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縣政府建設處表示，舊台東車站自2001年停駛以來，原有空間歷經多年規劃與重整，轉型為全台少見結合歷史記憶、綠地景觀與公共設施的大型城市更新基地。全區總面積約28公頃，近年已陸續完成「台東之眼景觀工程」、「台東兒童運動公園」、「歷史建築機關車庫整修」、「新生廣場」等工程，舊站特區內的「全民運健館」、「極限運動場」、「櫥窗計畫」等多項工程亦正積極進行中，逐步拼出城市新輪廓。此次開工的「鐵道市集工程」位於特區核心地段，總經費約計4000萬元，預計於115年4月完工。

縣政府表示，工程設計保留原鐵道路廊與月台意象，導入棚架、草地步道與創意攤區，未來將成為文創展售、農產小市集、親子活動及活動展演的全齡共享場域，現有的老樹也都將原地保存。

台東鐵道市集工程今天祈福開工。（記者黃明堂攝）

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