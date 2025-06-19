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    新北某國小附幼師被控言語霸凌幼童家長怒提告 教育局：已調離現職

    新北市某國小幼兒園A老師被家長投訴在校以不當言詞責罵小朋友，示意圖。（資料照）

    新北市某國小幼兒園A老師被家長投訴在校以不當言詞責罵小朋友，示意圖。（資料照）

    2025/06/19 12:57

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市某國小幼兒園A老師被家長投訴在校以不當言詞責罵小朋友，家長向學校反映，並調閱監視器發現，A老師長期以來都會以言語霸凌幼童，老師坦承及道歉，但家長無法接受，已向警方提告，新北市教育局表示已將該名老師調離現職，並調查真相。

    根據家長投訴，她的5歲女兒在新北某國小附設幼兒園就讀，日前回家告訴媽媽被A老師罵「北七」，家長不甘受辱，向幼兒園要求調閱監視器查看，沒有聽到「北七」兩字，但卻發現A老師用更惡劣的言詞羞辱她的小孩。

    家長表示，監視畫面中，當時孩子午休不睡覺在翻弄她的睡袋，幼兒園一位老師制止，嘴裡還說著「要不要臉、要不要臉！」

    接著A老師出現，拿起孩子的睡袋說不想睡就出去，她的小孩抱著老師的腿說不要，A老師說「給我放手」，然後將孩子的睡袋丟在教室門口，說「你以為你是誰啊，你去找你媽飛高高啊，全班都看見，丟臉，跟妳媽媽一樣幼稚」、「妳以為妳是誰啊？妳長得很漂亮嗎？妳以為妳是公主嗎？不睡覺就矮冬瓜，誰喜歡妳啊」。

    家長表示，A老師處理態度令人憤怒，因為A老師在辱罵時，還推孩子的頭及肩膀，甚至帶頭霸凌問其他小朋友「喜歡XX的小朋友請點點頭」接著又說「我為什麼要對妳好，妳是誰啊妳很有錢嗎？妳又不是我生的！要不要臉，妳丟妳媽媽臉，妳丟你爸爸的臉，好可憐喔，沒有人喜歡你。」

    家長質疑，老師還說「那裡有剪刀美工刀！」難道是要小朋友去死嗎？家長哭著質問A老師，孩子才5歲，怎麼會用這些話羞辱她？A老師認錯說不應該講這些話，因為情緒累積很久了，家長認為幼兒園也有問題，一開始還否認老師有不當管教，直到家長堅持要看監視器，整個事件才曝光。

    教育局表示，已派員前往該幼兒園實地稽查，並將依《教保服務人員違法事件調查處理辦法》啟動調查程序，釐清疑似不當對待情形；同時，要求校方務必追蹤了解該幼生情形及家長需求，提供必要諮詢與協助。

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