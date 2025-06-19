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    五專聯合免試入學即起報名 5年有機會全免學費

    五專聯合免試入學即起報名，有機會5年全免學費。（圖擷取自官網）

    五專聯合免試入學即起報名，有機會5年全免學費。（圖擷取自官網）

    2025/06/19 11:51

    〔記者林曉雲／台北報導〕五專聯合免試入學即日起受理報名，技專校院招生委員會聯合會主任王錫福今（19）日指出，五專授課均為大學師資，並提供學生學習專業技能的最佳環境，著重培養學生一技之長，畢業即就業，就讀五專前3年除了有免學費優惠外，針對畢業後有就業意願的學生，更可搭配教育部五專職場展翅計畫，五專後2年的學雜費亦全免。

    技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶說明，114學年的招生學校共計41校、189科（組）、674個預定招生名額（不含外加名額），為全國1區，並分為北、中、南3個招生委員會辦理招生，前3年免學費。

    段裘慶表示，報名採網路、通訊及現場報名3種方式，國中集體通訊報名及個別網路、通訊報名從今（19）日起至6月26日辦理；國中集體現場報名及個別現場報名於6月29日當日上午9時至16時止，分別於北、中、南區五專聯合免試入學委員會辦理，為避免現場報名等侯人潮，欲報名五專免試入學可多利用網路及通訊方式報名。

    114學年度五專相關招生資訊，北區五專聯合免試入學，電話（02）27725333；中區五專聯合免試入學，電話（037）728855轉6711；南區五專聯合免試入學，電話（07）8069140~3。

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