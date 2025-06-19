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    嘉義某身障機構物理治療師私接「顱薦動力」課惹議 學者：透過公部門評估較有保障

    嘉義市政府社會處將進一步了解相關情況。（資料照）

    嘉義市政府社會處將進一步了解相關情況。（資料照）

    2025/06/19 13:01

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義某間身心障礙機構聘任物理治療師，利用早期療育課程空堂，借場地開設「顱薦動力」療育課程，為身心障礙兒童進行療育，每次1小時收費1000元，家長質疑沒儀器、教材，就聲稱能調整小孩神經系統，如「隔空抓藥」，有坑殺身心障礙家庭費用等疑慮。嘉義大學幼教系主任宣崇慧建議，政府提供早期療育、身心障礙兒童「個別化家庭服務計畫」，由社工、專業人員評估上有需要的課程，比較有保障。

    家長投訴，該物理治療師利用空堂上課，以一對一或一對多方式，說可調整、整理孩子神經，因好奇讓孩子上課，每月上3至4堂課，就要付3、4000元，不是繳費給機構，而是匯款到治療師指定帳戶，且上課沒用任何儀器，也沒有教材，老師只輕摸孩子的頭就說有療效，直呼「比神還厲害」。

    該身心障礙機構表示，機構本於服務身心障礙者家庭、減輕家長照顧負擔，之前曾出借場地讓雅文基金會為聽損兒服務，因該物理治療師也有上課需求，因此出借場地供其上課，家長提出疑慮，已停止借場地上課。

    該身心障礙機構說，該名物理治療師對孩子十分用心，出發點也為孩子好，家長之前有疑問未反映，可能因此誤會，將協助老師與家長間有更多正向溝通。

    嘉義市政府社會處表示，將進一步了解情形；建議家長早期療育仍依循正規，透過醫師診斷評估，再進行相關療育課程，市府委託嘉義基督教醫院承接早療中心業務，家長可到該中心洽詢，符合療育補助資格，低收入戶每月可申請6000元補助，一般家庭每月4000元補助。

    宣崇慧說，目前發展遲緩兒童早期療育服務大塞車，許多家長要等候數月才排進早療課程，坊間因而衍生許多早期療育課程，建議政府應提出因應措施，讓還未接受早療服務的家長，也能先在民間找尋合格、安全的療育方式。

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