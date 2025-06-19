澎湖潛水發現大型夜光蠑螺 重達5台斤

夜光蠑螺。非本新聞蠑螺。（資料照）

2025/06/19 12:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一度在澎湖絕跡的夜光蠑螺，2000年經澎湖縣種苗繁殖場前後任場長謝恆毅、張國亮，由台東水試所引入種貝，歷經數年培育努力，終於繁養成功，並將培育幼苗放流入海。民眾昨（19日）在望安海域潛水，意外捕獲1枚重達5台斤的夜光蠑螺，顯示復育有成。

根據文獻記載，夜光蠑螺俗稱月光螺，是古腹足總目鐘螺目蠑螺科蠑螺屬的一種體型頗大的海洋腹足綱軟體動物。本物種的特徵除了其螺殼的殼口有一層厚厚的白堊質螺厴遮蓋以外，其螺殼內亦有一層很厚的珠母層，也曾採集到珍珠。

請繼續往下閱讀...

夜光蠑螺成貝直徑可達20公分以上，殼相當厚重，且具有一個如岩石般堅硬的厚重口蓋，廣布於印度太平洋海域，在台灣則主要以東海岸、恆春半島、綠島、蘭嶼、小琉球等淺海熱帶珊瑚礁區為棲息地，藻類為其主食，近年來由於人為濫捕，在花東海岸的數量大為減少，列入亟需保護的海洋物種。

夜光蠑螺主要以大型藻如石蓴等海藻為食，其個體成長速度，經初步觀察記錄應該十分快速，但其生殖腺成熟速度較緩慢，因此經濟價值高，不但個體大，比澎湖經濟螺類高腰蠑螺大了20倍，螺肉每台斤約500元，連殼則高達800元，螺肉可以食用外，其碩大的外殼亦可製作成為澎湖海洋文化意象產品，殼體經過刷洗去除附著生物後加以拋光，色澤十分漂亮，至於口蓋部分亦可做為海洋文化商品，整個螺體都有相當高的經濟效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法