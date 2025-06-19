台灣青年散播愛 台師大國際服務團首航馬來西亞

國立台灣師範大學今年暑假首度組成「國際服務團」，前往馬來西亞展開為期9天的教育志工行動。（圖由台師大提供）

2025/06/19 11:31

〔記者林曉雲／台北報導〕暑假不忙玩樂，台灣青年散播愛！國立台灣師範大學國際服務團首航馬來西亞，展開為期9天的教育志工行動，台師大今（19）日表示，台師大暑期共有15支學生社團服務隊，秉持「以行動回饋社會、在實踐中學習成長」理念，結合學生專業與熱情，服務足跡遍佈海外及國內，預計服務2452人次，總服務超過1萬3868小時。

台師大近日舉辦授旗典禮，學務長林玫君表示，感謝學生願意利用假期參與服務行動，不僅是奉獻所長，更是培養領導能力與實踐公民責任的重要歷程。期許大家發揮團隊合作精神，關照自我與他人安全，共同迎接一段充實且富有意義的假期旅程。

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馬來西亞是國際服務團首站，在6月14日至22日走訪吉隆坡、巴生、新山等地華文獨立中學，針對當地青年舉辦一系列設計思考導向的工作坊，課程內容涵蓋領袖訓練、學涯探索、自我認識與團隊協作，啟發學生創意思維與問題解決能力，激勵他們從思考走向行動。

首站柔佛州寬柔中學古來分校，為籌備2025成年禮的學生團隊量身打造「Cheese Start：設計思考領袖培訓營」，設計思考5步驟為教學主軸，搭配小組實作與模組化工具，引導學生從自我認識出發，聚焦成年禮籌辦過程中的實際問題，並激發出具創意與可行性的活動方案，古來寬中副校長黃振威感謝台師大團隊的用心，他本身也是台師大國文系校友，認為這是「一場跨世代精神的傳承與交流」。

此外，台師大暑期服務亦遍及台灣各地，設計高中探索營、偏鄉育樂營、媒體素養營、公益音樂巡演與國際教育志工等方案，其中同心服務隊深入彰化田中鎮高關懷小學，實施陪伴式營隊；童軍社於宜蘭頭城舉辦SDGs導向的童軍營，推動永續教育；合唱團以音樂為媒介，前往北部長照與醫療機構公益巡演，將藝術實踐走入人群，溫暖社會角落；教育學會與桃園永安實驗中學合作邁入第5年，針對校方轉型需求共創課程，強化長期教育陪伴。

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