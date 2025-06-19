15校在QS世界大學排名千名內 北科大連8年進步至第420名

我國有15所大學在QS世界大學排名1千名內，技職龍頭之一的國立台北科技大學今日主動發喜訊，強調是唯一連續8年進步的學校，已升至第420名。（圖由北科大提供）

2025/06/19 11:12

〔記者林曉雲／台北報導〕英國高等教育調查機構QS（Quacquarelli Symonds）公布最新2026年世界大學排名結果，我國有15校在世界排名1000名內，技職龍頭之一國立台北科技大學今（19）日發布喜訊，北科大連續8年進步，今年攀升至全球第420名，居全國第6名。

在世界排名1000名內的15校包括，台灣大學第63名、清華大學第176名、陽明交通大學第199名、成功大學第203名、台灣科技大學第345名、台灣師範大學第435名、中山大學第439名、中央大學第587名、台北醫學大學第597名、政治大學第604名、中興大學第628名、長庚大學第668名、亞洲大學第711-720名、中正大學第951-1000名。

請繼續往下閱讀...

北科大校長王錫福表示，學校近3年（2022-2024年）平均合作金額較7年前（2018年）成長超過1倍，企業及法人參與的產學合作案占比近5成，已完善建立實務導向的研發合作機制，進而鞏固技職教育人才與產業接軌的深度與廣度，帶動在國內外享有一流的「雇主評價」，名列世界第202名。

此外，北科大目前有高達79％的SCI論文，刊登於排名前25％的國際期刊，相當於每5篇論文中，就有4篇發表於一流期刊，進而推升「教職員論文平均被引用率」大幅成長、進步40名，另教師論文總發表量與人均篇數、國科會計畫件數及平均核定金額，皆呈逐年成長趨勢。

王錫福表示，北科大深化國際學術合作，合作國家數自原本的41國增至59國，合作機構累計502間；其中與24所國際盟校共同推動聯合研究計畫，另與20所盟校簽署雙聯學位合作協議，尚有3所正進行簽約程序，透過校際合作產出的SCI論文近1年達251篇，國際學生人數近千人，來自54個國家地區，未來這項特點也將成為QS評比重要指標。

北科大114學年度新設「半導體製程與設備學士學位學程」，同步招收台灣和日本學生。（圖由北科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法