美國3名校接力來訪 台南一中讓世界走進來

台南一中學生為普林斯頓大學導覽校史館。（南一中提供）

2025/06/19 11:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南一中6月份迎來國際交流高峰，短短2週內連續接待來自美國的3所知名學校，卡羅爾中學（Carroll High School）、科羅拉多學院（Colorado Academy）及長春藤名校普林斯頓大學（Princeton University）。從正式課程參與、文化體驗到主題討論與在地探索，奠定深厚的國際合作基礎，不只讓在地學生「走出去」，也讓國際學生「走進來」。

每位美國學生皆由台南一中學生家庭接待，協助生活起居、文化導覽，並精心規劃家庭活動，像是夜間活動、手作料理、家庭小旅行等，讓來訪學生真切體驗台灣家庭文化的溫暖與真誠。

請繼續往下閱讀...

6月5日到訪的是來自德州的卡羅爾中學，由室內樂團演奏與學生代表全英語致詞，卡羅爾中學參與台南一中拓碑藝術、飛盤競技、孔廟導覽、木藝創客、打擊音樂與飛行種子研究等課程，融合藝術、人文與自然科學領域。此外，雙方學生一對一配對，從課堂共學到共餐共遊，在自然交流中深化語言運用與文化理解。

6月11日是來自科羅拉多州的科羅拉多學院師生，南一中安排學生以英語導覽校園文史地景，共同參與在地文化課程、摺紙創作、跨文化對話課程與體育活動，並前往南美館參訪探索。此外科羅拉多學院教師霍夫曼（Dr. Hoffman）主講「台美大學入學考試異同」，讓兩校學生分組討論升學制度與學習經驗。

壓軸登場的是6月13日來訪的普林斯頓大學師生，普林斯頓學生分享他們對台灣教育與文化的觀察，而南一中學生則以流利英語介紹在地生活與學習經驗。原本南一中學生還打算帶往台南夜市探索，但因天候不佳，改至南紡購物中心、誠品書店等，從在地品牌、美食小吃到特色文創商品與多元閱讀，普林斯頓大學生們對台灣兼容傳統與現代的生活樣貌感到驚喜。

台南一中校長廖財固表示，南一中具有百年文史底蘊的永續校園作為交流場域，近年規劃全英文SDGs國際研討會、實體互訪及跨國視訊交流。同時，透過交換生計畫及姐妹校合作，擴展國際互動，實現「讓一中走進世界，也讓世界走進一中」理念。

來自德州的卡羅爾中學參訪台南一中，體驗拓碑藝術課程。（台南一中提供）

科羅拉多學院學生體驗台南一中飛盤課程。（台南一中提供）

台南一中強調，新時代的國際教育，不只要讓在地學生走出去，更要設法讓世界走進來。（台南一中提供）

台南一中接待家庭帶美國學生逛夜市。（南一中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法