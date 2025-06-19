通過教甄 利芳慈成台東首位高級排灣族語認證正式教師

台東大學師培中心主任王前龍（左）與利芳慈（右）合影。（記者黃明堂翻攝）

2025/06/19 10:35

〔記者黃明堂／台東報導〕台東大學師資培育中心原住民族語文專長師資生利芳慈近日通過台東縣國民中學排灣族語專長教師甄試，成為縣內首位兼具高級族語能力認證與教師證的國中正式教師，對於原住民族語文傳承具有重要意義。

東大表示，利芳慈為在北部成長的排灣族，基於對部落文化的認同，大學畢業後返回部落重新學習排灣文化與排灣語，並努力培訓已通過中高級族語能力認證。110年成為台東大學師培中心首屆「原住民族語文專長中等教育學程」師資生，同時修讀教育學系碩士班。經過近4年培育，修習94學分族語文中教學程外還積極參與原住民族委員會「原住民族語師資生拔尖計畫」，於112年底通過難度極高的高級族語能力認證。

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利芳慈通過教師資格考試後，經半年教育實習，於今年2月取得原住民族語文專長中學教師資格。此次教甄競爭激烈，她仍沉穩地靠著實力在初試的筆試階段即獲高分；複試須演示族語文第8至9階教材全部20課，每課限時20分鐘，其中第9階教材已接近高級族語能力認證程度。利芳慈運用「教重點、簡單教、容易學」的教學原則，將語法重點轉化為國中生容易理解的形式；複試還抽中最難的「9-10畢業kitjaula tua kungkuan」一課，以專業素養獲得複審委員高度肯定。

台東大學師培中心致力於族語師資培育，應用「語言再生」方法，已協助3位師資生取得高級族語能力認證。此外，師培中心積極培養學生參與全國原住民族語文演說競賽，18位師資生獲得22張獎狀，利芳慈則是其一曾獲113年全國語文競賽排灣語演說的台東縣賽第一名與全國特優。

師培中心王前龍主任表示，原住民族語文與國語文、英語文同屬部定正式課程，利老師的專業表現與其他語文教師同等重要；未來可期的她將以國中族語文教學正式教師身分，運用有效教學方法引導學生開口說族語，活化族語文學習環境，為原住民族語言傳承與復振貢獻心力。

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