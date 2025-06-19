QS世界大學排名公布 台大拿下歷年最佳第63名

QS世界大學排名今日公布，台大拿下歷年最佳第63名。圖為台大校園內地標傅鐘。（記者林曉雲攝）

2025/06/19 10:29

〔記者林曉雲／台北報導〕英國高等教育調查中心QS（Quacquarelli Symonds）2026世界大學排名今（19）日公布，國立台灣大學拿下歷年最佳排名第63名，較上年度（QS 2025）的68名前進5名國立清華大學第176名、國立陽明交通大學第199名、國立成功大學第203名。

台大在英國泰晤士高等教育特刊（THE）2025年大學影響力排名，全球第14名，也創台大歷年最佳成績。

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台大說明，今年QS世界大學排名的進步主要呈現在幾個面向：學術聲望與表現（每師論文引用率-Citation per Faculty）、國際化（國際學生數）；三、學生及校友就業力與影響力。台大表示，台大在畢業生就業表現指標上，取得滿分100分的佳績，台大校友進入富比世30歲以下年輕領袖等具國際公信力榜單的人數，顯示台大畢業生就業率及社會貢獻俱佳，台大職涯中心推動「台灣引路人計畫」；另台大在雇主評價指標的單項名次略有下滑，但實際分數提升2.1分，仍在前100名內。

QS評比的大學數量從上年度的5663間成長到今年8467間，上榜的大學數量為1501間，在競爭日趨激烈的國際高教環境中，台大今年排名再進步。台大表示，對於各種大學排名均會虛心參考，作為提升與進步的參考，也會持續善盡大學的社會責任。

台大校長陳文章表示，台灣最重要的是人才，台大最重要的使命之一是為國家社會培育所需要的人才，並以所孕育的知識及研究對國家社會帶來貢獻與影響力，持續發展尖端技術及專業學問，這得有賴投資教育而來，感謝教育部、朝野立委及社會大眾對於高教預算的支持，台大會繼續精進教學研究和人才培育，促進對社會的貢獻，也請大家多支持我國高教預算，有充足的資源，讓我國高教繼續往前邁進。

台大說明，台大在論文引用影響力及國際學術聲望有所提升，相關效益亦顯現在先前公布2025 QS學科排名中，台大共有47個學科領域進入前200排名（去年44個），38個學科領域進入前100排名（去年32個），7個學科領域進入前50排名（去年6個）；台大也積極發展亞洲高等研究院、協助教育部推動大學國際學術聯盟等，也推動各項人才移動方案如「國際引路人計畫」、「國際引水人計畫」與「國際 NGO 人才學校」等。

QS世界大學排名今日公布，台大拿下歷年最佳第63名，清大、陽明交大及成大都有不錯的表現。（記者林曉雲翻攝）

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