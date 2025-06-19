今明午後雷雨範圍縮小 外出防高溫、強烈紫外線

今整體天氣狀態跟昨天相似，民眾外出要防高溫及強烈紫外線。（資料照）

2025/06/19 09:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（19日）台灣仍處在太平洋高壓勢力邊緣，整體天氣狀態跟昨天相似，預估今日降雨範圍會比昨天縮小且更偏向山區附近，明（20日）天氣型態沒有變化，預估週六（21日）壓勢力稍微減弱東退，午後熱對流雲系發展轉旺盛。

天氣風險分析師歐宗學表示，今受東南至偏南風環境影響，迎風面東南部地區有局部短暫陣雨機會，其他地區上午普遍晴到多雲，午後仍有熱對流雲系發展，預估今日降雨範圍會比昨天縮小且更偏向山區附近；不過部分地區對流雲系發展較為旺盛，仍可能會帶來局部的短時強降雨與雷擊，民眾務必要注意中午過後的天氣及水位變化。

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另外一方面高溫以及紫外線也相當強烈，普遍都可達過量甚至危險等級，在戶外長時間活動時別忘了做好防曬措施，降低熱傷害的風險。

明天的大氣環境跟今天相似，所以天氣型態沒有變化。週六會開始有些不同，隨著高壓勢力稍微減弱東退，環境風向轉偏南至西南風，迎風面地區轉為中南部，清晨到上午時段會有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、大臺北、東半部仍然會有熱對流雲系發展帶來局部短暫雷陣雨，在下雨之前還是會有顯著的高溫出現。類似的天氣將有機會持續到下週前中期。

預估下週中後期太平洋高壓有增強西伸的趨勢，又會回到東南至偏南風環境，在沒有其他水氣來源的情況下，預估仍然是以午後雷陣雨及高溫為天氣主軸。短時間內暫時還沒有新的熱帶擾動發展趨勢，要等到6月底時大氣環境逐漸轉變，才會開始有些低壓系統發展的機會。

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