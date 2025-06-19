為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今明午後雷雨範圍縮小 外出防高溫、強烈紫外線

    今整體天氣狀態跟昨天相似，民眾外出要防高溫及強烈紫外線。（資料照）

    今整體天氣狀態跟昨天相似，民眾外出要防高溫及強烈紫外線。（資料照）

    2025/06/19 09:36

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（19日）台灣仍處在太平洋高壓勢力邊緣，整體天氣狀態跟昨天相似，預估今日降雨範圍會比昨天縮小且更偏向山區附近，明（20日）天氣型態沒有變化，預估週六（21日）壓勢力稍微減弱東退，午後熱對流雲系發展轉旺盛。

    天氣風險分析師歐宗學表示，今受東南至偏南風環境影響，迎風面東南部地區有局部短暫陣雨機會，其他地區上午普遍晴到多雲，午後仍有熱對流雲系發展，預估今日降雨範圍會比昨天縮小且更偏向山區附近；不過部分地區對流雲系發展較為旺盛，仍可能會帶來局部的短時強降雨與雷擊，民眾務必要注意中午過後的天氣及水位變化。

    另外一方面高溫以及紫外線也相當強烈，普遍都可達過量甚至危險等級，在戶外長時間活動時別忘了做好防曬措施，降低熱傷害的風險。

    明天的大氣環境跟今天相似，所以天氣型態沒有變化。週六會開始有些不同，隨著高壓勢力稍微減弱東退，環境風向轉偏南至西南風，迎風面地區轉為中南部，清晨到上午時段會有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、大臺北、東半部仍然會有熱對流雲系發展帶來局部短暫雷陣雨，在下雨之前還是會有顯著的高溫出現。類似的天氣將有機會持續到下週前中期。

    預估下週中後期太平洋高壓有增強西伸的趨勢，又會回到東南至偏南風環境，在沒有其他水氣來源的情況下，預估仍然是以午後雷陣雨及高溫為天氣主軸。短時間內暫時還沒有新的熱帶擾動發展趨勢，要等到6月底時大氣環境逐漸轉變，才會開始有些低壓系統發展的機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播