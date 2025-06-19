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    丹丹漢堡粉專遭盜用 昨又變中國簡體片 網洗版喊：還我印度小哥

    有「速食南霸天」之稱的丹丹漢堡，日前傳出高雄橋頭店疑似被盜帳號，不料昨日粉專疑似又被「轉移」，這次出現一名中國男子的自拍照，結果再度引發大批網友留言，直呼「還我印度小哥」。（圖擷自臉書）

    有「速食南霸天」之稱的丹丹漢堡，日前傳出高雄橋頭店疑似被盜帳號，不料昨日粉專疑似又被「轉移」，這次出現一名中國男子的自拍照，結果再度引發大批網友留言，直呼「還我印度小哥」。（圖擷自臉書）

    2025/06/19 10:06

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有「速食南霸天」之稱的丹丹漢堡，日前傳出高雄橋頭店疑似被盜帳號，粉專的大頭貼不僅被換成印度人，還開了數次直播，引發網友熱議。不料昨日粉專疑似又被「轉移」，這次出現一名中國男子的自拍照，還用簡體字發文聲稱「當這個頁面的粉絲達到100萬時，我會把這個頁面交給餐館老闆」。結果再度引發大批網友留言，直呼「還我印度小哥」。

    本月15日「速食南霸天」丹丹漢堡橋頭店的臉書粉專遭盜用，頭貼和封面照片突然變成一名印度男子自拍照，近日甚至有印度人直接用粉專多次開直播，引發網路熱議。

    不料昨日粉專疑似「換人經營」，PO文內容變成搭配簡體字的影片，一名疑似中國男子的自拍照還在發文中聲稱「當這個頁面的粉絲達到100萬時，我會把這個頁面交給餐館老闆」。

    這情況再度引發大批網友熱議，截至目前已有超過1.4萬個讚、超過2千則留言，但細看可發現許多留言稱「印度小哥怎麼變華人小哥」、「還我印度小哥」、「我們要印度的」、「我追蹤就是爲了印度小哥結果你給我看這個」，也有網友質疑「要變成丹丹漢堡天安門店了嗎」、「不是印度影片我可是不看的」、「我是來看印度哥不是看中國人的耶」、「所以印度小哥圖也是盜的」等。

    丹丹漢堡橋頭店PO文內容變成搭配簡體字的影片，一名疑似中國男子的自拍照還在發文中聲稱「當這個頁面的粉絲達到100萬時，我會把這個頁面交給餐館老闆」。（圖擷自臉書）

    丹丹漢堡橋頭店PO文內容變成搭配簡體字的影片，一名疑似中國男子的自拍照還在發文中聲稱「當這個頁面的粉絲達到100萬時，我會把這個頁面交給餐館老闆」。（圖擷自臉書）

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