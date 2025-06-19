高市教甄考生試教只拿超低20分 全教產：懷疑有弊端

高市教甄有名考生試教只拿超低20分，全教產今日表示，不合理的分數，懷疑其中有弊端，呼籲高雄市政府調查。（全教產提供）

2025/06/19 09:40

〔記者林曉雲／台北報導〕最近各地方政府及學校陸續在辦理教師甄試，全國教育產業總工會今（19）日表示，高雄市114學年度市立高級中等學校聯合教師甄選17日公告複試成績後，有參加教師甄選的流浪教師向全教產投訴，質疑他的「試教」成績僅「20分」，試教成績多半是落在70至90分之間，20分是不合理的分數，讓他落榜，甚至還有另一名考生的試教成績13分，懷疑其中有弊端，但高雄市立高中教師甄選委員會拒絕說明理由。

全教產理事長林蕙蓉表示，三民家商國際貿易科的教師甄試試教成績出現20分甚或13分的不合理分數，違反評審常態，令人懷疑其中是否在為特定人士量身訂做，呼籲高雄市政府應調查清楚，還給考生公道，否則高雄市教師甄選恐失公平性。

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林蕙蓉表示，經查該投訴考生參加高雄市立高級中等學校聯合教師甄選中的「三民家商國際貿易科教師甄試」，以筆試70分（佔比35％）獲選進入複試（最低錄取為11分），6月15日複試（包含試教35％、口試10％及實作20％），順序是上午試教及口試，下午實作，6月17日查詢成績時，口試87分、實作69分，試教成績只有20分，總成績54分，該考生認為她的教學單元未出錯，試教過程也有順利完成，卻只拿到20分，明顯違反評審標準常態，令人質疑，還有另一位考生筆試拿高分84分，口試86.67分、實作54分，試教卻只有13.67分超低分。

林蕙蓉表示，高雄市立高級中等學校聯合教師甄選的試教評分中，表達能力佔30％（包括儀表端莊、表達中肯、口齒清晰）、教學內容佔40％（包括知識豐富、觀念正確、見解適切、思維清晰）、教學方法佔30％（包括目標正確、方法靈活、技巧嫻熟），依規定，試教之評分設最高及最低標準分數，高於最高標準、低於最低標準，評分委員應敘明理由並簽名負責，該考生向主辦單位申請成績複查，複查結果僅提供成績，表示無抄錄錯誤，但拒絕說明低分的理由。

高市教甄有名考生試教只拿超低13分，全教產今日表示，不合理的分數，懷疑其中有弊端，呼籲高雄市政府調查。（全教產提供）

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