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    網友換購保鮮盒瞬間爆開「割斷手臂肌腱」 全聯回應了

    這名網友分享，近年拿出2020年在連鎖超市全聯換購保鮮盒使用，孰料才用沒幾次，從冰箱拿出放置馬鈴薯沙拉的保鮮盒當下瞬間因不明原因爆掉，造成原PO的手臂肌腱被玻璃碎片切斷。（圖擷自「全聯消費經驗老實說」臉書社團）

    這名網友分享，近年拿出2020年在連鎖超市全聯換購保鮮盒使用，孰料才用沒幾次，從冰箱拿出放置馬鈴薯沙拉的保鮮盒當下瞬間因不明原因爆掉，造成原PO的手臂肌腱被玻璃碎片切斷。（圖擷自「全聯消費經驗老實說」臉書社團）

    2025/06/19 14:12

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1名網友分享，近年拿出2020年在連鎖超市全聯換購保鮮盒使用，孰料才用沒幾次，從冰箱拿出放置馬鈴薯沙拉的保鮮盒當下瞬間因不明原因爆掉，造成原PO的手臂肌腱被玻璃碎片切斷，消息曝光後引發網友議論，對此全聯回應，造成顧客困擾，深感抱歉，若顧客仍有疑慮，可撥打至全聯客服專線協助處理。

    這名網友於「全聯消費經驗老實說」臉書社團發文表示，「2020年換購的保鮮碗這1、2年才拿出來使用沒幾次、冰了馬鈴薯沙拉從冰箱取出當下直接爆掉、手臂的肌腱直接切斷、全聯竟完全沒有召回這種有問題的商品、集點數也要加上現金換購的！」同時提醒仍在使用該款保鮮盒的民眾多注意。

    許多網友看到貼文後紛紛留言，有人說「當年這一批會自爆的災情很嚴重，我還以為全都自爆完了，沒想到現在還有苦主，希望你早日康復」、「我比較幸運，我是最大的那個直接在流理台面上ㄅㄥ一聲裂開，常溫正常使用狀態，因為我人沒事直接丟掉，不過我以後不換全聯的東西」、「我換購保鮮碗的也是自動爆裂，還好只是輕微割傷。沒裝熱食也沒有放進冰箱過。自從那次後就很少去全聯消費，也不再集點換購全聯的贈品了」、「當年沒留意到這問題，也不知道能退貨退款，家裡的還在怕出意外，感覺只能送回收」、「全聯換購物很貴不好用」。

    還有1名網友透露，「當初因為看FB一堆突爆慘文，我打電話去全聯要退預購，還被客服反嗆，為什麼拿網路文章來質疑他們的商品，我也反嗆為什麼我要花錢賭一個受傷的可能，客服回我，受傷他們會處理，我回我就是不想受傷，最後還是讓我退預購了」。

    全聯針對這起事故表示，造成顧客困擾，深感抱歉，該品項皆通過intertek、SGS等國際第三方公正單位檢驗合格，符合台灣及歐盟相關安全法規，在正常使用下品質無慮，2020年全聯亦有做品項公告接受退貨，若顧客仍有疑慮，可撥打至全聯客服專線協助處理。

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