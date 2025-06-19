抗變形能力高 高雄阿公店水庫周邊道路鋪「改質瀝青」

菜寮路（高29、圖中直線）是通往阿公店水庫（圖右）的主要路線，遠方為小崗山。（工務局提供）

2025/06/19 10:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市阿公店水庫旁兩條主要道路近期完成更新。高市工務局指出，這回選用乘載力較強、抗變形能力高的改質瀝青換新路面，可提升耐久性，以因應周邊觀光、運輸需求。

工務局道路養護工程處獲內政部國土署經費補助，針對水庫周邊聯外道路燕巢區菜寮路（區道高29線）及中竹路（區道高32線）等路段進行刨鋪翻新，總經費約2400萬元、改善總面積約3萬平方公尺，近期完工。

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工務局說明，阿公店水庫位於燕巢、岡山與田寮區交界的阿公店溪，為臺灣施工時間最久、最早完成的多目標水庫，擁有全台第一條環水庫自行車道，附近還規劃有阿公店森林公園、小崗山等景點，是地方人氣景點。

菜寮路（高29）及中竹路（高32）是通往阿公店水庫的主要路線，也是燕巢、岡山等區居民聯絡往來的道路，且因鄰近工業區、工廠地段，亦肩負產業運輸的角色。

道工處指出，在民生觀光頻繁往來與疏浚、物流車輛長期輾壓下，路面已多有破損、凹陷等情形，因應近期北高雄產業轉型，本次工程選用乘載力較強、抗變形能力高的改質瀝青換新路面，可提升路面耐久性，容納持續發展中的運輸需求。

道工處補充，施工過程皆依瀝青混凝土刨鋪作業手冊辦理，落實施工標準化，以維持良好道路品質，市府仍會持續爭取中央補助並挹注經費改善各區道路，衡平區域發展，保障民眾用路權益。

中竹路（高32）是通往阿公店水庫的主要路線之一。（工務局提供）

阿公店水庫是高雄人氣景點之一，高市府更新附近兩條主要道路，選用改質瀝青讓路面乘載力更強。（工務局提供）

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